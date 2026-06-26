Kilian Jornet y Jim Walmsley: cara a cara en la Western States 100 más igualada de los últimos diez años

Este sábado 27 de junio, a las 5 de la mañana hora de California las 14:00 horas en España, 370 corredores abandonarán el resort de Palisades Tahoe en Olympic Valley para recorrer 161 kilómetros de montañas, cañones y asfalto hasta la pista de atletismo de Placer High School en Auburn. Será la 53ª edición de la Western States 100, la carrera más antigua del ultratrail mundial y, por palmarés reunido en una sola línea de salida, posiblemente la más competitiva de su historia reciente.

El punto de partida narrativo de 2026 es una paradoja: los dos hombres más rápidos de la edición anterior no estarán. Caleb Olson, ganador en 2025 con 14 horas y 11 minutos (el segundo mejor tiempo de la historia), y Chris Myers, subcampeón con 14:17, han decidido no regresar. Su ausencia abre la carrera de una manera que no se veía desde hace años. Ningún defensor de título. Ningún corredor en forma de récord. Solo un campo de aspirantes con argumentos suficientes para ganar, que es exactamente el tipo de escenario que produce las ediciones más memorables.

En el lado masculino, el centro de la historia lo ocupan dos nombres y una lesión. Jim Walmsley, cuatro veces campeón (2018, 2019, 2021 y 2024) y poseedor del récord de la carrera con 14:09:28, regresa después de haberse perdido la edición de 2025 por problemas físicos. Lo hace a través de una plaza de patrocinador, porque una lesión crónica de rodilla le impidió clasificarse en las Golden Ticket Races. Si está al cien por cien, es el favorito. La pregunta es si lo está.

Kilian Jornet vuelve 'tocado'

Kilian Jornet, tercero el año pasado con un 14:19 que figura entre los cinco mejores tiempos de la historia, llega con la misma incógnita y más urgente: terminó 44º en Zegama en mayo con una rodilla tocada, dejó de correr durante semanas y llega a la Western States con solo dos semanas de rodaje en las piernas. Ganó aquí en 2011. Fue podio el año pasado en condiciones no ideales. El patrón es conocido, pero nunca había llegado tan justo.

Kilian Jornet, en la Western / WESR

Junto a ellos, Adam Peterman regresa con la confianza de quien acaba de ganar la Canyons 100k (una de las Golden Ticket Races más competitivas del año) y con el recuerdo de su victoria en la Western States de 2022. Hayden Hawks fue tercero en 2024 con 14:24, séptimo tiempo histórico, y vuelve.

Francesco Puppi, que dominó la CCC 2025 y batió el récord de la Canyons 100k ese mismo año, debuta en la distancia de 100 millas. Y Zach Miller, una figura histórica del ultratrail americano, también estrena la distancia con un currículum que incluye un segundo puesto en el UTMB de 2023.

Abby Hall vuelve para defender su victoria en 2025

El capítulo femenino merece un párrafo aparte. Abby Hall ganó en 2025 y regresa a defender el título. Las nueve mejores de esa edición vuelven todas, sin una sola baja. Es un hecho sin precedentes recientes en la carrera.

Entre las novedades más llamativas, Jennifer Lichter batió el récord de la Black Canyon 100k en febrero de 2026 por delante de la propia Hall, de Molly Seidel y de varias de las demás contendientes de la Western States. Seidel, medallista de bronce en maratón en los Juegos de Tokio 2020, debuta en la distancia de 100 millas. La china Fu-Zhao Xiang, segunda el año pasado con el tercer mejor tiempo femenino de la historia, va a por más. La polaca Martyna Młynarczyk, campeona de la CCC 2025, regresa después de abandonar el año pasado. Y la noruega Yngvild Kaspersen, quinta en 2024, vuelve tras un año de pausa.

El calor extremo puede volver a ser protagonista

Hay dos condicionantes externos que pueden decidir la carrera tanto o más que el estado de forma de los favoritos. El primero es el calor: las previsiones apuntan a 33°C en Auburn el sábado, con sensaciones térmicas que pueden superar los 38°C en los cañones centrales entre los kilómetros 70 y 100, la franja que los corredores atravesarán entre las 20:00 y las 23:00 hora española. En años calurosos, los tiempos de la élite se alargan entre 20 minutos y una hora.

El segundo condicionante es Foresthill, el kilómetro 99,8, el punto donde la carrera se rompe siempre. Es donde los pacers pueden incorporarse por primera vez sin restricción. Es donde en 2025 Kilian llegó ya en tercera posición. Y es donde, este año, alguien tendrá que tomar la decisión de atacar o esperar.

El resultado está más abierto que en cualquier otra edición reciente. Walmsley es el más ganador, pero llega con dudas físicas y sin haber corrido en 2026. Jornet es el más clase, pero con la rodilla en cuestión. Peterman ganó la última Golden Ticket Race del año y llega con ritmo. La Western States premia a quien mejor gestiona 161 kilómetros. Y eso, esta edición, todavía no lo sabe nadie.