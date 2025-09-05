La hazaña de Kilian Jornet en su nuevo reto en EE.UU.: 137 km y 7.500 m de desnivel

Kilian Jornet arrancó su nuevo reto en Estados Unidos (States of Elevation). El deportista catálan, cofundador de la marca NNormal, busca encandenar la mayor cantidad de '14ers' en el menor tiempo posible utilizando solo una bicicleta o corriendo de pico en pico. Todo por su propio pie.

Su rimera jornada de auténtica épica: el legendario recorrido conocido como LA Freeway, una travesía que conecta los principales picos del Front Range de Colorado. En apenas un día, Jornet enlazó 24 cumbres, incluida Longs Peak, el gigante del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, y completó la ruta en algo más de 16 horas.

El dato no es menor: Longs Peak, con sus 4.346 metros (14.259 pies), fue el primer "14er" del proyecto, término con el que se designa en Colorado a las montañas que superan los 14.000 pies de altitud.

Kilian Jornet, junto a todo el material que utilizará en States of Elevation / NNORMAL

El LA Freeway no es una ruta cualquiera. Es un itinerario mítico en el imaginario de los corredores de montaña norteamericanos, por la dificultad de concatenar tantas cumbres y el desgaste que supone moverse constantemente por encima de los 3.500 metros. Para Jornet, esta primera etapa no solo fue un reto físico, sino también la adaptación inicial a la altitud del estado de Colorado, donde el aire fino multiplica la sensación de fatiga y castiga a los músculos con mayor severidad.

Lejos de dar por finalizado el día con la travesía, Kilian decidió sumar un componente adicional de resistencia. Tras completar los 58 kilómetros de montaña, se subió a la bicicleta para recorrer 79 kilómetros más hasta Echo Lake Campground, acompañado en esta ocasión por Lael Wilcox, campeona de ultraciclismo y una de las figuras más influyentes del ultra-endurance mundial. Juntos completaron ese tramo final, que unió el esfuerzo de dos disciplinas y marcó un inicio de proyecto con sello de aventura integral.

En total, la primera jornada dejó cifras que reflejan la magnitud del desafío: 137 kilómetros a pie, 24.600 pies de desnivel positivo (unos 7.500 metros), un "14er" coronado y más de 21 horas y media de actividad acumulada entre trail y ciclismo. Un arranque que demuestra la dimensión del objetivo que tiene entre manos Jornet y que abre la puerta a semanas de intensidad en las Rocosas.

Este debut refuerza la sensación de que el catalán no solo busca retos competitivos, sino experiencias donde la montaña y la resistencia extrema se convierten en protagonistas. Colorado, con su combinación de altitud, terreno técnico y cultura montañera, será el escenario de una nueva aventura en la que Kilian Jornet pretende escribir otro capítulo inolvidable de su carrera.