Kilian Jornet usará la Western States para defender los terrenos públicos: "Sin ellos no hay trail running"

Kilian Jornet podría haber llegado a la Western States 100 simplemente a correr. Pero Kilian casi nunca hace las cosas de forma simple. El atleta, uno de los referentes absolutos del trail running mundial, aparecerá en la salida de la carrera más icónica de 100 millas en Estados Unidos con un mensaje estampado en la gorra: "Que las tierras públicas permanezcan en manos pública".

Detrás hay una reflexión que Kilian ha ido construyendo durante meses, especialmente a raíz de States of Elevation, su proyecto del año pasado a través del oeste de Estados Unidos. Cruzando crestas alpinas, desiertos, bosques y paisajes remotos, gran parte de ellos terrenos de titularidad pública, algo fue tomando forma: la conciencia de que estos espacios no son un decorado para el deporte.

"Los terrenos públicos son parte de lo que hace posible el trail running", explica Kilian. "Nos dan acceso a senderos, bosques, ríos, montañas y espacios abiertos, pero ese acceso también conlleva una responsabilidad. No podemos limitarnos a utilizar estos lugares. Tenemos que cuidarlos, comprender su historia y ayudar a proteger su futuro".

El mensaje llega en un momento especialmente sensible en Estados Unidos, donde la presión sobre los espacios naturales de titularidad federal genera un debate político y social creciente. La Western States, con su recorrido por Sierra Nevada, es precisamente un ejemplo de lo que está en juego: sin acceso a esos senderos, sin una gestión pública y responsable del territorio, una carrera como esta sería imposible.

Kilian también subraya la dimensión histórica del asunto. Muchos de esos territorios que hoy se denominan "terrenos públicos" albergaron durante siglos comunidades indígenas cuya relación con esos lugares no ha desaparecido. Reconocer esa historia forma parte, según él, de cualquier planteamiento serio sobre la gestión del territorio.

Kilian Jornet, listo para la Western States / NNORMAL

La Fundación Kilian Jornet se suma a la iniciativa y utilizará su plataforma para visibilizar organizaciones que trabajan en la protección de estos espacios en todo el país, destacar iniciativas locales y facilitar vías de participación ciudadana.

"Los terrenos públicos necesitan defensores", insiste el atleta. "Como deportistas de aire libre, a menudo vemos estos lugares como estadios o santuarios. Pero si dependemos de ellos, también tenemos la responsabilidad de defenderlos".