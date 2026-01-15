Kilian Jornet ficha por Julbo en 2026

En un deporte donde las colaboraciones nacen y mueren al ritmo de los resultados, la unión entre Kilian Jornet y Julbo destaca por una razón muy sencilla: no responde a una moda ni a una estrategia oportunista. Es la consecuencia lógica de una historia compartida en la montaña.

Julbo lleva más de dos décadas viviendo el trail running desde dentro, en condiciones reales, junto a atletas que entienden el rendimiento como una mezcla de compromiso, técnica y respeto por el entorno. Kilian Jornet representa exactamente esa visión. Por eso, desde el 1 de enero de 2026, el catalán forma oficialmente parte del equipo Julbo, cerrando un círculo que empezó mucho antes de los focos.

Criado en un refugio de alta montaña en los Pirineos, Kilian creció entre esquís, desnivel y glaciar. En ese camino, las gafas Julbo ya formaban parte de su equipamiento cuando aún no existía el fenómeno mediático que hoy rodea al trail. Más adelante, en 2011, apostó por modelos como las Aerolite, adelantándose al concepto fast & light que acabaría marcando una era.

Desde entonces, ambos han avanzado en paralelo. Everest, Alpine Connections, States of Elevation… proyectos donde el margen de error es mínimo y el material deja de ser accesorio para convertirse en una herramienta vital. Ahí es donde esta alianza cobra sentido.

Kilian Jornet, durante el States of Elevation en Estados Unidos / NICK DANIELSON

Más allá del rendimiento, Julbo y Kilian comparten una misma responsabilidad con la naturaleza. La montaña como espacio frágil, no como escenario de consumo rápido. Un compromiso que hoy también se traduce en innovación responsable y en una ambición clara: elevar los estándares del outdoor.

La primera materialización llegará en marzo con la colección Kilian Jornet Series. No es un punto de partida, sino la continuación de una historia que, vista con perspectiva, nunca fue casual.