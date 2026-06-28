Kilian Jornet explica su abandono en la Western States: "Sabíamos que era una apuesta y no salió"

Pocas horas después de abandonar la Western States 100 en Dusty Corners, Kilian Jornet ha publicado un comunicado en sus redes sociales en el que explica con honestidad lo que vivió este sábado en California. Sin excusas, sin rodeos, con la claridad que le caracteriza cuando habla de sus propias carreras.

El texto arranca con una frase que define su manera de entender el deporte: "La curiosidad siempre ha sido parte de cómo compito, y hoy no fue diferente". Una forma de reconocer que la decisión de salir en la Western States, con la rodilla tocada y solo dos semanas de entrenamiento desde Zegama, fue consciente y deliberada. Una apuesta. "Sabíamos que era una apuesta, y hoy no salió".

Kilian detalla lo que ocurrió kilómetro a kilómetro. Las primeras tres horas fueron mejor de lo esperado. "El ritmo era más rápido de lo previsto, pero corría con el grupo de cabeza y el cuerpo respondía". Los datos lo confirman: pasó Emigrant Pass segundo, Lyon Ridge cuarto, prácticamente empatado con los mejores en los primeros 25 kilómetros. La rodilla aguantaba. El problema llegó después de Robinson Flat, en torno al kilómetro 49. "Los niveles de energía cayeron, la rodilla se fue agarrotando, y en Dusty Corners me estaba molestando lo suficiente como para que seguir adelante ya no tuviera sentido".

Es un diagnóstico preciso de lo que los datos mostraban desde fuera: Jornet perdió posiciones de forma progresiva en cada descenso técnico a partir de Duncan Canyon, cayó al decimotercer puesto en Miller’s Defeat y finalmente tomó la decisión de retirarse en el kilómetro 61. No fue una retirada repentina. Fue el resultado de escuchar al cuerpo durante varios checkpoints hasta que el mensaje fue suficientemente claro.

El comunicado termina con dos frases que dicen mucho sobre lo que viene. Primero, la gratitud: "Es un privilegio correr por estos senderos, y estoy agradecido a la organización, los voluntarios y todos los que hacen posible esta carrera año tras año. La Western States siempre es algo especial, independientemente de dónde haya terminado mi día". Y después, la que probablemente más interesa a sus seguidores: "Descanso ahora. Más exploración después".

Esa última frase abre más preguntas que respuestas. Con la Sierre-Zinal el 8 de agosto y el UTMB de Chamonix también en el horizonte, el calendario de Jornet para el resto del verano dependerá de cómo evolucione la rodilla en las próximas semanas. Lo que sí queda claro en su mensaje es que la Western States no ha sido un fracaso en su cabeza. Fue una apuesta que no salió. Y con Kilian Jornet, la siguiente apuesta siempre está a la vuelta de la esquina.