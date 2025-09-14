"Kilian Jornet es un excelente atleta, pero ni más ni menos que Courtney u otros"

La figura de Kilian Jornet siempre aparece cuando se habla del Ultra Trail del Mont Blanc. Su nombre es sinónimo de historia, de victorias memorables y de momentos que marcaron un antes y un después en la montaña. Sin embargo, desde su última participación en 2022, su ausencia en la prueba reina del trail running ha alimentado dudas, rumores y, sobre todo, la expectación sobre si volverá algún día a Chamonix.

En una entrevista concedida a Marca, la directora del UTMB, Isabelle Poletti, quiso dejar claro que la organización no cierra las puertas al regreso de Jornet. Más aún, confirmó que hubo contacto con el atleta catalán en marzo, cuando compitió en la Chianti by UTMB. "Hablamos con él y estamos relativamente de acuerdo. Por lo que yo sé, él no excluye en absoluto venir a Chamonix", explicó.

Poletti también puntualizó que en 2025 Jornet tenía otros objetivos deportivos y personales que resultaban incompatibles con la cita del Mont Blanc, pero descartó cualquier ruptura definitiva entre ambas partes. Al contrario, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro futuro.

El peso de su figura es innegable, pero Poletti quiso rebajar la idea de que el UTMB dependa exclusivamente de Kilian. De hecho, lanzó una frase que resume la filosofía de la organización: "Para nosotros Kilian es un excelente atleta y una figura emblemática a nivel mundial, pero ni más ni menos que Courtney (Dauwalter) u otros".

La reflexión no es menor. El UTMB ha crecido en popularidad y en repercusión mediática hasta convertirse en el evento más importante del trail a nivel global. Miles de corredores, aficionados y medios de comunicación se citan cada año en los Alpes para vivir una semana única. Y aunque Jornet es una de las estrellas más reconocidas, la organización insiste en que la esencia del evento va mucho más allá de un solo nombre.

La propia Poletti puso ejemplos recientes, como la hazaña de Courtney Dauwalter en 2025. La estadounidense, pese a un mal día, decidió terminar la prueba aunque estuviera fuera de las posiciones de honor. Su esfuerzo fue recibido por el público con el mismo respeto y entusiasmo que cuando había ganado en ediciones anteriores. Ese espíritu, más allá de la victoria, es lo que el UTMB quiere preservar y proyectar.

Lo cierto es que las puertas siguen abiertas. Jornet no ha descartado su regreso y la organización no pierde la esperanza. "Él no rechaza volver cualquier otro día", insistió Poletti en Marca. Una frase que alimenta la ilusión de los aficionados y que mantiene vivo el vínculo entre el corredor más icónico del trail y la carrera más emblemática del calendario mundial.

El tiempo dirá si la Place du Triangle de l’Amitié volverá a vibrar con la zancada ligera de Kilian Jornet. Lo que está claro es que, con o sin él, el UTMB seguirá escribiendo capítulos históricos en la alta montaña.