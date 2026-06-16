Kilian Jornet y Eliud Kipchoge, juntos en Kotcha: la app que quiere cambiar cómo entrenas

Kilian Jornet tiene 37 años, más victorias en carreras de montaña de las que casi nadie puede contar y una forma de entender el entrenamiento que pocas veces se encuentra en una aplicación móvil. Por eso cuando Kotcha le propuso unirse al proyecto como atleta fundador, la respuesta fue afirmativa. No como imagen de marca. Como arquitecto del método.

Kotcha es una app de running nacida con una misión clara: acercar la forma de entrenar de los mejores corredores del mundo a millones de personas. La idea es tan sencilla como ambiciosa: estudiar cómo trabajan los atletas de élite, desglosar su metodología y ponerla al alcance de cualquiera. En pocos meses, la plataforma ya ha conseguido que más de 50.000 corredores entrenen con el método de Eliud Kipchoge. Ahora da un paso más.

La llegada de Jornet amplía el universo de Kotcha hacia el trail running y los deportes de resistencia en montaña, un entorno donde las variables se multiplican y donde la capacidad de adaptarse, gestionar el esfuerzo y tomar decisiones sobre la marcha es tan importante como cualquier plan de entrenamiento estructurado. El propio Kilian lo explica con la claridad que le caracteriza: "Tras muchos años de entrenar, competir y aprender de mi cuerpo, quería ayudar a crear una herramienta que apoye a los corredores de una forma más reflexiva. El entrenamiento no debería consistir en copiar a otra persona, sino en comprenderse mejor a uno mismo".

Kilian Jornet, en la salida de Zegama / Víctor Pérez Pelayo

Lo que Jornet aporta a Kotcha no es solo su historial de victorias en Zegama, Hardrock o el UTMB. Es una visión del rendimiento como proceso a largo plazo, donde cuerpo y mente deben coexistir, donde el esfuerzo y la recuperación tienen el mismo peso, y donde la ambición necesita de la paciencia para tener sentido. Esa misma filosofía conectó desde el principio con Eliud Kipchoge y su equipo, con quienes Kotcha comenzó a tomar forma en Kaptagat, Kenia.

"Kilian ha sido un incansable estudioso de nuestro deporte y de su cuerpo, y aporta una perspectiva única a Kotcha", afirma Ben Dupont, CEO de la compañía. "Más allá de su experiencia, compartimos la misma visión de cómo Kotcha puede ayudar a los corredores de todo el mundo".

El proyecto nació con una convicción compartida que atraviesa todo lo que hace: el entrenamiento necesita estructura, pero también flexibilidad; datos, pero también criterio. Kotcha no quiere sustituir la intuición ni la experiencia acumulada con los kilómetros. Quiere potenciarlas. "Kotcha no debe sustituir a la intuición, la experiencia o la conexión con el cuerpo. Debe ayudar a las personas a entrenar con mayor conciencia, estructura y perspectiva. Para mí, ese es el valor del proyecto", concluye Jornet.

Con Kilian Jornet y Eliud Kipchoge como atletas fundadores, Kotcha construye algo que va más allá de una app de entrenamientos: una propuesta que entiende el running como un viaje de aprendizaje, donde cada corredor, sea cual sea su nivel, puede encontrar una forma más inteligente de progresar.