Kilian Jornet desvela su plan para ganar la Western States... ¡14 años después!

A sus 37 años, Kilian Jornet se enfrenta a uno de los desafíos más complejos de su carrera: volver a competir en la Western States 100 más de una década después de haberla ganado. El atleta catalán, que venció en la edición de 2011, ha revelado los detalles de su preparación en un vídeo que combina honestidad, ciencia y pasión, en un viaje físico y emocional hacia su gran objetivo del año.

Kilian, al que se le ve en todo momento en su casa de Noruega, lo tiene claro: "Hace 15 años simplemente salía a la montaña sin pensar en entrenamientos. Hoy debo hacerlo todo más específico". Su estrategia actual se centra en tres pilares: adaptación al calor, eficiencia neuromuscular y recuperación.

En los meses previos a la Western, tras confirmar su ausencia en la Zegama, entrena tres veces por semana entre 35 y 40 kilómetros, combinando subidas pronunciadas con tramos planos a ritmo de carrera (alrededor de 4:00 min/km). "Metabólicamente soy eficiente, pero me falta trabajo neuromuscular", explica.

Su rodilla, tras un problema persistente en el TFL, le obliga a priorizar sesiones de ciclismo sobre cinta y limitar las salidas de trail. "Estoy empezando a correr otra vez sin dolor, pero solo hago lo específico corriendo y el resto en bici".

Entrenar a 40 grados en Noruega

Uno de los aspectos más llamativos de su preparación es la adaptación al calor. Kilian se entrena en interiores con la habitación a 40 °C, chaqueta impermeable incluida, para forzar la sudoración y mejorar su eficiencia termorreguladora de cara a la climatología que encontrará en la Western. "Pierdo hasta dos kilos por sesión, así que bebo agua con sodio, unos tres gramos por hora".

El objetivo es claro: enseñar al cuerpo a sudar antes, a conservar mejor los electrolitos y a mantener la temperatura bajo control en las condiciones extremas de la Western States.

Jornet sabe que el tiempo de recuperación ya no es el mismo. "Las células no se regeneran igual que antes", dice con una sonrisa resignada. Por eso dosifica esfuerzos, planifica la carga y escucha al cuerpo como nunca antes. “El rendimiento es solo la máxima expresión de la salud. Si estás sano, puedes entrenar más y adaptarte mejor”.

No obstante, no ha perdido el gusto por la montaña: una o dos veces por semana se permite “salidas por placer”, escalando crestas o simplemente disfrutando del entorno. "Es parte del equilibrio mental", confiesa.

"¿Consideras dejar el deporte profesional?", le preguntan. "No", responde. “No corro por ganar. Voy a la Western porque es un reto entrenar para la carrera. Me motiva competir con los mejores, pero no me obsesiona el resultado”.

Más que una carrera, la Western es para él un test de longevidad, de adaptación, de seguir empujando sus propios límites. "Tengo amigos de 90 años que siguen entrenando. El secreto es tener retos. Mientras los tengas, sigues joven", finaliza Kilian en su vídeo.