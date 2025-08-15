Kilian Jornet desvela su mayor secreto antes de su próxima locura en EE.UU.

A las puertas de iniciar States of Elevation, su ambicioso proyecto en Estados Unidos, Kilian Jornet aprovechó una sesión AMA en Reddit para responder a preguntas de aficionados de todo el mundo. Entre ellas, varias sobre cómo entrena, cómo evita lesiones y qué cree que marcará el futuro del rendimiento en deportes de resistencia.

El catalán, que suma más de 800.000 metros de desnivel positivo al año en el trail, asegura que no hay fórmulas mágicas para mantenerse libre de lesiones: "Intento no entrenar más de lo que sé que soy capaz en términos de adaptaciones, y mantener la inflamación baja. La nutrición es clave, así como dormir bien y evitar el estrés. No hay atajos: las lesiones aparecen principalmente por un cuerpo inflamado sistémicamente".

En cuanto a la carga de trabajo, Jornet explica la importancia de encontrar un estímulo suficiente para provocar adaptación sin caer en el exceso que lleva a la fatiga crónica: "Si el estímulo es demasiado alto, provocará una respuesta inflamatoria crónica y lesiones. Si es el adecuado, genera una respuesta adaptativa que, mantenida en el tiempo, puede cambiar nuestra biología".

A medida que cumple años, reconoce que necesita más recuperación en el día a día, aunque menos tras eventos largos: "No sé si es la edad o solo la vida. Lo único que he notado es la disminución de la fuerza: si no entreno específicamente, la pérdida es más rápida".

Consejos para entrenar en montaña

También dejó un ejercicio práctico para mejorar en subidas: alternar tramos de 1-2 minutos con zancadas largas y potentes, sin buscar velocidad, con otros de pasos cortos y cadencia muy alta, para trabajar fuerza y respuesta neuromuscular en cuestas pronunciadas.

Sobre el futuro del alto rendimiento, Jornet cree que la próxima frontera está en el "manejo cognitivo": "Nuestro cuerpo nos frena antes de llegar al límite para protegernos. Los mejores atletas son quienes tienen más tolerancia al dolor. Comprender y entrenar ese ‘gobernador central’ será clave".

A pesar de sus logros, mantiene la ilusión por lo que viene. No descarta volver a coincidir con rivales como Jim Walmsley o Hayden Hawks en grandes carreras, pero ahora toda su energía está centrada en la aventura estadounidense.

Una expedición que seguirá combinando su obsesión por el rendimiento con una filosofía clara: entrenar lo justo para mejorar, respetar los procesos de adaptación y mantener vivo el vínculo con la montaña.