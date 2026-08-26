Kilian Jornet desvela detalles de las NN202, las nuevas zapatillas de Nnormal

Nnormal celebró en Chamonix "Innovation is Never Finished", un evento centrado en uno de los pilares fundamentales de la marca: la innovación. Los más de 100 asistentes, entre partners de la marca, testers, periodistas, distribuidores y otros perfiles relevantes de la industria, se han reunido para conocer de primera mano cómo la compañía afronta el desarrollo de nuevos productos, qué hay detrás de cada proceso de creación y cuáles son las novedades que llegarán en los próximos meses.

La jornada arrancó con la intervención del CEO de Nnormal, Sito Luís Salas, quien ha introducido la filosofía de la marca y su particular manera de entender la innovación. A continuación, la responsable de producto, Birte Fahrbach, profundizó en el proceso de desarrollo de la compañía, desde la identificación de las necesidades de los deportistas hasta la investigación, el diseño y las diferentes fases de prueba que preceden al lanzamiento de un modelo.

Durante el evento, Fahrbach explicó que la estrategia de Nnormal se articula en torno a tres grandes áreas de trabajo: la tecnología, el diseño y la construcción, y los materiales. Tres ámbitos que se abordan de forma conjunta para desarrollar productos más avanzados, funcionales y adaptados a las necesidades de los deportistas, explorando nuevas tecnologías, formas de diseñar y construir las piezas, así como materiales y soluciones que permitan seguir evolucionando el rendimiento y la experiencia en la montaña.

El testimonio de Kilian Jornet

Uno de los momentos más destacados fue sido la aparición sorpresa de Kilian Jornet, quien compartió su experiencia en el desarrollo y testeo de los últimos prototipos de la marca, entre ellos las NN202 y el Cooling Vest, ambos puestos a prueba recientemente en la Western States. El cofundador de Nnormal explicó cómo fue el proceso de evolución de estos productos y qué papel juega el testeo en condiciones reales a la hora de identificar nuevas necesidades y oportunidades, poniendo de manifiesto la apuesta de la compañía por explorar nuevas soluciones, materiales y tecnologías adaptadas a las necesidades de los atletas y a los retos que plantea la práctica deportiva en montaña.

El chaleco y la zapatilla que utilizó Kilian Jornet en Western States / NNORMAL

Durante su intervención, Jornet entró especialmente en detalle en las NN202, compartiendo las principales novedades del prototipo, entre ellas el sistema de cordones y el diseño del upper, así como las sensaciones obtenidas durante las diferentes fases de prueba y desarrollo. Desde su experiencia como atleta y usuario de Nnormal, analizó cómo estas pruebas permiten identificar aspectos a mejorar y seguir evolucionando el producto antes de su llegada al mercado, prevista para 2027.

Imagen del evento / NNORMAL

Tras las diferentes intervenciones, los asistentes pudieron participar en una sesión de preguntas y respuestas, generando un espacio de conversación en torno a la innovación, el desarrollo de producto y el futuro del trail running.

El encuentro acabó con un espacio de networking, que ha permitido establecer nuevas conexiones, intercambiar impresiones y compartir diferentes puntos de vista, además de conocer de cerca los artículos presentados y descubrir las distintas muestras que reflejan la evolución de estos modelos.

La innovación, un pilar para Nnormal

La innovación es uno de los pilares sobre los que se construye Nnormal y una parte esencial de su manera de entender el desarrollo de producto.

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Para la marca, innovar significa explorar nuevas soluciones y cuestionar continuamente las formas convencionales de diseñar y construir equipamiento para la montaña, siempre con el objetivo de responder a las necesidades reales de los deportistas. Este enfoque se traduce en un proceso en constante evolución, en el que la investigación, el diseño, la experimentación y el testeo sobre el terreno desempeñan un papel fundamental.