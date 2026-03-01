Kilian Jornet desvela una de sus carreras favoritas y en la que estará en 2026: "Es como una peregrinación para mí"

Sierre-Zinal es una de las grandes citas del calendario internacional del trail running. "Es como una peregrinación", resume Kilian Jornet una de las personas que mejor conoce la prueba suiza: desde 2009 ha competido aquí 13 veces y ha ganado en un total de diez ediciones, la última en 2024.

La decisión de volver este año nace de una pulsión muy reconocible en el trail: la de mirarse al espejo sin excusas. Hace dos temporadas, en 2024, en un contexto de nivel altísimo, firmó una victoria épica (con récord de la prueba) ante el keniano Philemon Kiriago, que se decidió por apenas dos segundos tras un descenso vertiginoso.

"Ahora quiero ver dónde estoy", explica Kilian, que acudirá previamente a la Western States, donde acabó tercero en 2025, y a la UTMB. No es una frase grandilocuente; es el resumen de por qué se vuelve a las carreras que de verdad importan. Porque no se trata solo de correr, sino de compararse con tu propia línea del tiempo.

Parte del magnetismo de Sierre-Zinal está en lo que no cambia. En un deporte cada vez más lleno de novedades, formatos y fuegos artificiales, esta prueba presume de lo esencial: 53 ediciones, una historia que pesa, y el mismo trazado desde los años 70.

"Cada generación de corredores de montaña ha corrido aquí, exactamente en el mismo recorrido", reivindica el catalán.

Sierre-Zinal juega en esa liga de carreras de trail que copan las inscripciones en minutos. El corredor lo admite con honestidad: quizá, a la intensidad a la que se compite, no siempre se puede "saborear" cada vista. Pero el valle queda ahí, imponente, recordándote que el esfuerzo tiene un marco privilegiado. "Es uno de los más impresionantes", insiste.

Para Kilian no es repetir: es medirse, es respetar la historia y, a la vez, desafiarla. Paró el cronó en 2h:25:34 en 2024. El récord de la preuba. ¿Podrá superar, de nuevo, ese marca estratosférica?