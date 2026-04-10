Kilian Jornet cambia las normas sobre el debate de la placa de carbono: "Es más importante la tecnología de la mediasuela"

Kilian Jornet encara esta temporada con una perspectiva diferente: más centrada en la competición y menos en los grandes desafíos personales. Así lo explicó en una entrevista en el canal de YouTube de Trail Running Review, grabada durante su visita a las oficinas y la fábrica de NNormal en Inca (Mallorca). Allí dejó varias reflexiones de peso sobre su calendario, su motivación y la evolución del material en el mundo del running.

La primera idea clave apareció al hablar de cómo ha planteado este año. “Pasamos a una temporada más en carreras”, resumió Kilian, antes de detallar el motivo de ese giro. Según explicó, el regreso de Emelie Forsberg a la competición después del embarazo, junto con la organización familiar, hace que en este momento el formato de carrera sea más compatible con su vida que el de los grandes proyectos personales. “Es más fácil hacer carreras que hacer proyectos y por eso pasamos a la temporada más en carreras, que logísticamente es mucho más fácil”, señaló.

Jornet también quiso subrayar que la competición nunca ha desaparecido de su trayectoria. “Creo que desde 2003 el único año que no he competido o no he hecho carreras importantes fue 2023, que estuve lesionado”, recordó. Su mensaje fue rotundo: competir y afrontar proyectos diferentes han convivido siempre en su forma de entender la montaña.

La motivación, clave para Kilian Jornet

De hecho, una de las respuestas más llamativas de la entrevista llegó al hablar de la motivación, un tema recurrente cuando se habla de atletas con una carrera tan larga y tan exitosa. Kilian fue directo, sin adornos: "Si te preguntas eso es que ya no lo tienes". Y desarrolló la idea con una naturalidad muy reconocible en él: "A mí me gusta entrenar, me gusta rendir y si veo que estoy competitivo, pues me gusta competir".

Más que buscar estímulos, explicó que su problema suele ser el contrario: querer hacer demasiadas cosas. "Nunca he ido a buscar motivaciones, ha sido al contrario. Quiero competir, quiero hacer proyectos, quiero hacer eso, eso, eso... no hay tiempo para hacerlo todo, entonces hay que escoger", confesó.

Kilian Jornet ya ganó la UTMB en el año 2022 / UTMB

En ese mismo tono, también dejó una frase que explica bastante bien por qué sigue siendo referencia después de tantos años. "No me motiva hacer siempre un poco lo mismo, me motiva hacer cosas distintas", vino a decir al repasar esa mezcla constante entre carreras y desafíos personales. Incluso admitió que podría pasar un año entero entrenando sin competir: "Sí, sí, sin duda".

La conversación se desplazó después hacia NNormal y el desarrollo de producto, un terreno en el que también participa activamente. Allí detalló cómo ha ido creciendo la marca desde su nacimiento. "Desde un inicio teníamos la idea de hacer pocos modelos, pero para cubrir todos los tipos de corredores y todos los tipos de terrenos y distancias", explicó. En esa evolución encaja la nueva Cadí, pensada para ampliar el espectro de usuario dentro de la gama. Según Kilian, llega para corredores que se inician en el trail, para terrenos menos técnicos y para quienes priorizan comodidad y amortiguación por encima del rendimiento puro.

Así luce la nueva Cadí de NNormal / NNORMAL

Pero una de las partes más interesantes de la charla apareció cuando se le preguntó por el auge de las placas de carbono y por una industria cada vez más influida por tendencias propias del asfalto. Ahí, Jornet defendió una idea muy clara de simplicidad aplicada al diseño. "Hay que empezar por cuál es el objetivo de la zapatilla", afirmó. Y lanzó una frase que resume su filosofía de producto: "No es pensar: tenemos una placa de carbono, ¿dónde la ponemos? Porque ahí ya empezamos mal".

Para el catalán, el orden correcto es otro: primero identificar qué problema quiere resolver la zapatilla y después decidir qué tecnologías ayudan de verdad. "El problema real es correr en ese sentido y para ese tipo de terreno; luego vemos qué tecnologías tenemos disponibles", vino a explicar.

También rebajó el foco puesto sobre el carbono como gran explicación del rendimiento actual. "Es más importante la tecnología de la mediasuela que la placa", aseguró, recordando además que este tipo de soluciones solo funcionan si se usan en el contexto adecuado. "Una zapatilla de carbono no la vas a usar en Trofeo Kima, porque vas a ir mucho más lento; en un maratón de Berlín, en cambio, se va más rápido".

Entre calendario, familia, motivación y diseño de producto, Kilian Jornet dejó en Inca una idea de fondo muy clara. Sigue compitiendo porque le sigue apeteciendo competir, y sigue pensando el material desde la función antes que desde el marketing.