Kilian Jornet da un paso más con Julbo

Julbo y Kilian Jornet ya tienen en el mercado su primera colección conjunta. Meses después de que ambas partes oficializaran su colaboración a comienzos de 2026, la marca francesa de óptica deportiva ha presentado la "Kilian Jornet Series", una colección cápsula formada por cinco modelos emblemáticos pensados para responder a las exigencias del deporte de resistencia en montaña.

La propuesta incluye las referencias Faster, Intensity, Fury, Shield y Liry, una selección que no llega como una simple operación comercial.

Según ha explicado la propia marca, se trata de modelos elegidos y testados por el propio Jornet en condiciones reales de montaña durante el desarrollo de su proyecto "States of Elevation". Los números ayudan a medir la dimensión de ese proceso: más de 500 horas de actividad, 5.145 kilómetros recorridos y 123.045 metros de desnivel positivo.

Julbo traslada su mensaje de material orientado al alto rendimiento, con una combinación clara de protección, ligereza y funcionalidad. Son tres conceptos que la firma francesa lleva años asociando a su identidad y que ahora busca impulsar todavía más de la mano de uno de los nombres más influyentes del trail running y la montaña.

Kilian Jornet se asocia con Julbo / LYMBUS

En el apartado visual, la colección presenta una línea común muy marcada. El color exclusivo elegido está inspirado en los paisajes de Noruega, país en el que reside Kilian Jornet y donde desarrolla buena parte de sus entrenamientos. La intención, según la marca, es reflejar una conexión directa con la naturaleza, un valor que tanto el atleta como Julbo sitúan en el centro de su discurso.

La figura de Kilian Jornet sigue teniendo un peso propio dentro de cualquier lanzamiento vinculado al universo outdoor.

El catalán, criado en los Pirineos, está considerado como uno de los grandes referentes internacionales de la ultraresistencia y los deportes de montaña, con victorias en pruebas de máximo prestigio como el Ultra-Trail du Mont-Blanc y retos de enorme impacto en altitud. A eso se suma su perfil empresarial como cofundador de NNormal y su implicación en iniciativas de sostenibilidad a través de la Kilian Jornet Foundation.