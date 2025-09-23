Kilian Jornet culmina los 56 'Fourteeners' de Colorado... ¡en 16 días!

Kilian Jornet ha vuelto a firmar una de esas gestas que lo consolidan como un deportista único. El corredor de montaña y alpinista catalán completó en Estados Unidos su proyecto States of Elevation, un desafío que le llevó a enlazar durante 16 días algunas de las rutas más legendarias de Colorado, encadenando 56 cumbres por encima de los 4.000 metros.

El balance es demoledor: 1.943 km recorridos, más de 78.000 metros de desnivel positivo y 261 horas en movimiento. Todo ello en apenas poco más de dos semanas, en las que Jornet combinó largas travesías de alta montaña con tramos de ciclismo de gravel para unir las diferentes cordilleras.

El viaje arrancó con la icónica LA Freeway, donde antes del amanecer completó un exigente encadenamiento de cimas a más de 3.600 metros de altitud. Desde allí fue saltando entre los principales macizos de Colorado: Elks Traverse, Nolan’s 14, el Crestone Group, Pikes Peak o los Maroon Bells, todos ellos míticos en el imaginario de los “fourteeners” estadounidenses.

No fueron jornadas fáciles. Jornet se enfrentó a tormentas, nieve y temperaturas bajo cero que obligaron a replantear rutas o a refugiarse durante horas hasta que las condiciones mejoraban. Aun así, su determinación y capacidad de adaptación le permitieron mantener el plan previsto, siempre con la compañía ocasional de amigos y montañeros locales que compartieron con él parte de la experiencia.

Ficha técnica: Duración : 16 días (8 bajo lluvia/nieve)

: 16 días (8 bajo lluvia/nieve) Distancia total : 1.207 millas / 1.943 km

: 1.207 millas / 1.943 km Horas en movimiento : 261h 29m

: 261h 29m Desnivel positivo : 255.888 pies / 78.004 m

: 255.888 pies / 78.004 m Cumbres: 56 montañas de más de 4.000 m

"Algunos días fueron brutales, con viento, nieve y descensos cubiertos de hielo, pero también tuve etapas inolvidables por la belleza del terreno. Ha sido un viaje de descubrimiento y de celebración de estas montañas”, reconoció Jornet al finalizar.

Kilian Jornet, en una de sus pausas durante el reto / NICK DANIELSON

Más allá de las cifras, States of Elevation se convierte en una celebración del espíritu que siempre ha acompañado la carrera de Kilian Jornet: la exploración de los límites físicos y mentales en escenarios naturales de máxima exigencia.

Un viaje que une resistencia, técnica y pasión por la montaña, y que confirma que su nombre sigue escribiendo páginas únicas en la historia del trail running y el alpinismo contemporáneo.