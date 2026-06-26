Kilian Jornet correrá la Western States con dos prototipos de futuro: zapatillas sin presión en el empeine y chaleco refrigerante

Kilian Jornet llega a la Western States 100 de este sábado 27 de junio con una lesión de menisco en la rodilla izquierda, apenas dos semanas de rodaje desde Zegama y, aun así, con algo más que ganas de competir: llega con tecnología que todavía no existe en ninguna tienda del mundo.

NNormal, la marca cofundada por el corredor catalán junto a Camper en 2022, ha confirmado que Jornet utilizará en la clásica de California dos prototipos inéditos: la zapatilla NN202 y un chaleco refrigerante, ambos en fase de prueba real bajo el calor extremo de los cañones de Sierra Nevada. La propia marca lo resume con una frase que lo dice todo: "La innovación no se detiene nunca".

La NN202, una zapatilla sin presión en el empeine

El primer prototipo tiene nombre provisional y un concepto que rompe con la lógica de la zapatilla de trail convencional. Las zapatillas de running tradicionales sujetan el pie mediante cordones que presionan directamente sobre el empeine, una zona sensible que con los kilómetros puede generar molestias, puntos de fricción y problemas circulatorios.

La NN202 elimina esa presión trasladando la sujeción hacia los laterales de la zapatilla mediante un nuevo sistema de cordones lateral. El resultado, según NNormal, es un ajuste anatómico que acompaña el movimiento natural del pie y se adapta a los cambios de terreno en largas distancias. La Western States, con sus más de 160 kilómetros y más de 6.700 metros de desnivel positivo, es el entorno perfecto para ponerla a prueba. Lanzamiento previsto: 2027.

Así se ve el prototipo de Kilian Jornet / NICK DANIELSON

Como ocurrió con la Kboix, el modelo modular con suelas intercambiables que Kilian también testó antes de su salida al mercado, la NN202 llega primero a los pies del atleta y solo después al consumidor.

El chaleco refrigerante, una respuesta al calor que viene

El segundo prototipo apunta a un problema que ya no es futuro sino presente: el calor. Con el aumento de las temperaturas globales, mantener la termorregulación corporal se ha convertido en una variable crítica para el rendimiento en ultrafondo. NNormal ha desarrollado un chaleco refrigerante diseñado para ayudar a los atletas a mantener la eficiencia cuando las condiciones térmicas se disparan.

La Western States es, en ese sentido, una prueba de fuego literal: los cañones del American River acumulan temperaturas que superan con frecuencia los 40 grados durante las horas centrales del día. Kilian los afrontará con este sistema a la espalda. Lanzamiento previsto: 2028.

El novedoso chaleco de Kilian Jornet para la Western States / NNORMAL

Que NNormal elija la Western States como banco de pruebas no es casualidad. La carrera de California, la más antigua del mundo en la distancia de 100 millas y una de las más exigentes del calendario internacional, ofrece condiciones que ningún test de laboratorio puede replicar: calor, desnivel, noche, fatiga acumulada y la presión de competir al máximo nivel.

Jornet, que terminó tercero el año pasado con un tiempo de 14h19:22 (más de una hora mejor que su victoria de 2011), regresa ahora con una lesión reciente y mucho menos rodaje del habitual, pero con la misma filosofía de siempre: el cuerpo como herramienta y la carrera como aprendizaje.

La apuesta de NNormal por el testeo en condiciones reales, antes que en entornos controlados, dice mucho del ADN de la marca. Y también de su fundador.