Kilian Jornet corre la Western States con una rodilla tocada: ¿locura o maestría?

Kilian Jornet ganó la Western States 100 en 2011. Catorce años después, en 2025, volvió a Palisades Tahoe y terminó tercero con 14 horas, 19 minutos y 22 segundos: el quinto mejor tiempo de la historia de la carrera. Ese resultado, conseguido a menos de dos minutos del segundo clasificado y a menos de ocho del ganador, dice casi todo sobre lo que Kilian Jornet es capaz de hacer en condiciones no ideales.

El problema es que 2026 le llega con un guion parecido, pero con el texto más oscuro. En mayo, Jornet participó en la Maratón de Zegama-Aizkorri, la prueba que conoce como nadie: la ha ganado once veces. Esta edición terminó en el puesto 44. No fue un problema de motivación ni de ritmo de carrera. Fue la rodilla. Desde entonces, Kilian ha explicado públicamente a través de sus redes que dejó de correr durante semanas y que retomó el entrenamiento apenas dos semanas antes de la Western States.

Eso sería el final de cualquier plan para casi cualquier corredor. Para Jornet, es una variable más en la ecuación. A sus 38 años, el atleta de Måndalen lleva décadas gestionando su cuerpo en condiciones extremas, adaptando el entrenamiento a lo que la montaña y sus propias lesiones le permiten. "Los atletas increíbles no necesitan preparación perfecta para ser competitivos", resumía esta semana un análisis publicado en iRunFar. Es una afirmación discutible. Pero con Jornet como sujeto, cuesta rebatirla.

Lo que sí se sabe es que sus objetivos van más allá de la Western States. El catalán ha confirmado que planea correr UTMB en agosto, repitiendo así la doble que completó en 2011, cuando ganó las dos. Ese contexto da pistas sobre cómo puede plantear la carrera del 27 de junio: con cabeza, gestionando la lesión, sin arriesgar una rotura mayor. Pero también con la ambición de alguien que sabe que puede ganar.

Jim Walmsley y el resto de rivales

Sus rivales directos son Jim Walmsley, cuatro veces campeón y que regresa después de no poder salir el año pasado por lesión, y un grupo de corredores con palmarés suficiente para no dar nada por sentado: Adam Peterman, ganador en 2022, que viene de vencer en la Canyons 100K; Francesco Puppi, campeón de la CCC 2025 y debutante en la distancia de 100 millas; Hans Troyer, que terminó octavo en su debut el año pasado y ha batido récords de curso desde entonces; o Daniel Jones, sin podio aún en tres participaciones pero siempre entre los cinco primeros.

El duelo Jornet-Walmsley es el hilo conductor de una edición que, en el papel, no tiene ganador claro. El primero llega con las manos algo atadas por la rodilla. El segundo regresa a los diez años de un giro equivocado cerca de la meta que le costó la victoria cuando era desconocido y le convirtió en leyenda. Dos narrativas poderosas en el mismo punto de salida.

Este próximo sábado 27 de junio, desde Olympic Valley, los 160 kilómetros empezarán a dar respuestas.