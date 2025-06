Qué es la Broken Arrow Ascent, el kilómetro vertical al que Kilian se ha apuntado en Estados Unidos

Kilian Jornet regresa a la competición el viernes 20 de junio de 2025 con una participación muy esperada: la Broken Arrow Ascent, una carrera vertical explosiva y de alto nivel que se disputa en Olympic Valley (California). Este será su único test competitivo antes de afrontar la Western States 100, el gran objetivo de su temporada y uno de los retos que más lo sacan de su zona de confort.

La Broken Arrow Ascent es una carrera muy corta, pero brutal: 4,8 kilómetros de longitud con 914 metros de desnivel positivo, que se reparten en una sola subida sin tregua hasta la cima de Squaw Peak. Jornet, que ha decidido correr pocas carreras esta temporada y centrarse en retos específicos, ha elegido esta cita por motivos técnicos, estratégicos y simbólicos. La proximidad con la Western States —tanto en ubicación como en calendario— le permite ajustar la aclimatación a la altitud, el calor y la altísima intensidad que se vive en California.

La carrera arranca a las 9:30 de la mañana (hora local) y es el evento inaugural del conocido Broken Arrow Skyrace, un festival de trail running que se celebra cada año en la estación de esquí de Palisades Tahoe, en pleno corazón de Sierra Nevada. El evento reúne a miles de aficionados del trail en múltiples formatos de carrera: 23K, 46K, 52K, VK y la “Triple Crown”, una clasificación combinada para quienes se atreven con varias pruebas durante el fin de semana.

La Broken Arrow Ascent, en concreto, nació como una versión más accesible del Kilómetro Vertical, pero ha ganado su propio prestigio como prueba explosiva, táctica y extremadamente exigente. El terreno incluye nieve, rocas, pasos expuestos y un tramo final por cresta, con panorámicas espectaculares sobre el lago Tahoe. Jornet, que no compite desde el pasado verano, la utilizará como una prueba de forma y adaptación al calor antes de volver a los 160 km de la Western States el día 29.

Su presencia ha elevado el perfil mediático del evento. En ediciones anteriores, la Ascent ha sido dominada por nombres como Rémi Bonnet, Darren Thomas o Allie McLaughlin. Aunque no se trata de una cita World Series de forma oficial, sí está considerada una de las pruebas verticales con más seguimiento del calendario americano. La retransmisión en directo a través de Outside Watch y los canales de Broken Arrow garantiza una ventana perfecta para evaluar a Kilian en acción.

No hay que olvidar que Jornet ya ganó la Western States en 2011 y que regresa 14 años después con un planteamiento completamente diferente: menos presión, más experiencia y con el reto de enfrentarse a un perfil de carrera que no le favorece. En sus palabras recientes, correr la Western es “una manera de entrenar cualidades que no domino: la velocidad en plano, la resistencia al calor y el correr largo sin grandes desniveles”.

La Broken Arrow Ascent también encaja con ese enfoque: un desafío técnico corto que le permite medir piernas y sensaciones en altitud sin gastar demasiada energía. Y que, de paso, lo vuelve a poner en el foco mediático internacional.

Cómo seguir la Broken Arrow Ascent en directo

La carrera podrá verse en directo desde España a través de la retransmisión de Outside Watch y los canales oficiales del festival. Al disputarse a las 9:30h de California, el horario en España será 18:30h del viernes 20 de junio.