Kilian Jornet conquista Norman’s 13 en California... ¡ya suma 70 cumbres de 4.200 metros!

Después de 16 días en Colorado, donde enlazó 56 cumbres por encima de los 4.000 metros, Kilian Jornet cruzó al fin a California para continuar con su proyecto States of Elevation. Lo hizo tras cinco jornadas consecutivas de pedaleo desde Colorado hasta la Sierra Nevada, con medias que asustan: 175 millas diarias (282 km) y más de 14 horas de pedaleo ininterrumpido.

El gran objetivo le esperaba: Norman’s 13, la respuesta californiana al famoso Nolan’s 14 de Colorado. Trece cumbres de más de 14.000 pies repartidas en dos grupos, unidas por el mítico John Muir Trail y un terreno que combina granito puro, pasos técnicos y clima imprevisible.

Durante tres días, Jornet recorrió 101 millas (163 km) y 11.700 metros de desnivel positivo, superando nieve, tormentas y momentos de extrema fatiga. Un pie aplastado por una roca, oleadas de dolor y la privación de sueño al ascender al Mount Sill pusieron a prueba su resistencia, hasta que el amanecer volvió a darle energía. Aun así, completó el trazado en 56 horas, 11 minutos y 4 segundos, lo que supone un nuevo FKT en categoría soportada (pendiente de confirmación).

Estadísticas acumuladas del States of Elevation Distancia total : 2.275 millas / 3.662 km

: 2.275 millas / 3.662 km Horas en movimiento : 401h 44m

: 401h 44m Desnivel positivo : 339.583 pies / 103.505 m

: 339.583 pies / 103.505 m Cumbres: 70 montañas de más de 4.200 m

En esta aventura, Jornet no estuvo siempre solo. Desde Cottonwood Lakes compartió kilómetros con referentes locales como Matt Zupan (FKT sin soporte en Norman’s), Rod Farvard, Dan Patitucci y Kim Strom, además de Olivia Amber, reciente poseedora del récord femenino en esta misma ruta, y el escalador Matt Cornell, que lo acompañó en los tramos más técnicos de los Palisades. "Fue increíble tener compañía, gente que comparte los mismos valores y la conexión con estas montañas. Es inspirador correr con quienes tienen parte de su alma en esta cordillera", reconoció Kilian.

Kilian Jornet combina alpinismo y bicicleta en su reto / ©Nick-Danielson

Tras la gesta, llegó por fin un pequeño respiro. Jornet descendió hasta Bishop, donde disfrutó de algo tan básico como un hotel, una ducha caliente y una pizza antes de volver a la carga.

Su siguiente objetivo fue el White Mountain, el fourteener número 70 del reto, al que ascendió desde su vertiente oeste. Cansado, pero consciente de que el proyecto aún tiene muchos capítulos por delante, prefirió regular, escuchar a su cuerpo y asimilar la experiencia.

Ya con la Sierra Nevada detrás, el States of Elevation mira hacia el norte, con Shasta y Rainier en el horizonte. Jornet suma ya más de 400 horas de actividad, casi 3.700 km acumulados y un total de 70 cumbres de más de 4.000 metros en su expedición por Estados Unidos.