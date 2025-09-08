Kilian Jornet conquista 11 picos de 4.200 metros... ¡en tres días!

Kilian Jornet continúa dejando huella en Estados Unidos. El atleta catalán completó un nuevo bloque de su proyecto en Colorado, donde suma ya 11 cimas de más de 4.200 metros (14.000 pies, los llamados “fourteeners”) en apenas 61 horas y media de movimiento. Un desafío que combina resistencia extrema, estrategia y la capacidad de adaptación al medio que caracteriza toda su trayectoria.

El reto comenzó en la Mosquito Range, un cordal que exige más de siete horas de esfuerzo continuo y en el que Kilian enlazó cuatro montañas en una misma jornada: Democrat, Cameron, Lincoln y Sherman, además de rozar la cima del Mount Bross, que permanece restringida al público por ser propiedad privada. Jornet volvió a mostrar su capacidad para optimizar energía en terrenos técnicos, donde la dificultad no es solo física, sino también logística por el acceso a los picos.

El material de Kilian Jornet para el States of Elevation / ANDY COCHRANE

Tras este primer bloque, llegó una transición en bicicleta para afrontar el segundo gran objetivo: el Monte Holy Cross, uno de los picos más emblemáticos de Colorado. Antes de partir, Kilian se permitió un breve descanso nocturno, consciente de que el cuerpo necesitaba resetearse para lo que venía.

El amanecer le recibió con frío intenso en Leadville, la ciudad más alta de Estados Unidos, a 3.095 metros de altitud. Durante casi tres horas pedaleó hasta la base del Holy Cross Trailhead, buscando el calor del sol que asomaba entre las montañas.

El ascenso fue exitoso. Con el tiempo estable y la moral alta, Jornet completó la subida y bajada en unas 3 horas y media, mostrando una vez más esa facilidad casi inhumana para adaptarse al aire enrarecido de la altitud. En total, fueron más de 52 kilómetros de carrera a pie y 72 en bicicleta, con un desnivel acumulado superior a los 18.900 metros en esta fase del proyecto.

Así va el reto de Kilian Jornet en Estados Unidos 238 millas (383 km) entre carrera y ciclismo

11 cimas de más de 4.000 metros

61 horas y 30 minutos de actividad

62.000 pies de desnivel positivo (18.900 metros)

Todo ello en apenas unos días, en un ejercicio de resistencia donde la clave no es solo la fuerza física, sino la gestión mental y la logística para enlazar cimas, transiciones y descansos en un territorio donde la meteorología y el acceso privado complican el avance.

El propio Kilian resumía la experiencia destacando la belleza del Holy Cross y la dureza del frío en Leadville, aunque satisfecho por haber encontrado el ritmo en altura. La serie de publicaciones en sus redes sociales permite seguir casi en directo un desafío que combina montañismo, ultratrail y ciclismo en uno de los escenarios más exigentes de Norteamérica.

Colorado es un terreno mítico para los corredores de montaña, y Jornet lo está explorando con una mirada única: no se trata solo de subir picos, sino de encadenar esfuerzos descomunales en busca de un relato deportivo nuevo.

Con 11 “fourteeners” ya en el bolsillo, la pregunta es hasta dónde será capaz de llevar su cuerpo y su mente Kilian en las próximas semanas.