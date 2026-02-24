Kilian Jornet, sobre su regreso a la competición en 2026: "Si quiero ver dónde estoy, es aquí"

Kilian Jornet ha hecho público su calendario de carreras para este año 2026 y lo resume con una frase: "Este año, el objetivo es más simple: presentarme en líneas de salida que significan mucho para mí". Esas tres carreras son Western States, Sierre-Zinal y UTMB.

La gran noticia es, sin duda, la confirmación de su regreso al Mont-Blanc este año: "Han pasado 18 años desde que corrí el UTMB por primera vez. Tenía 20 años, no sabía muy bien qué esperar y, de alguna manera, gané la carrera".

Aquella irrupción en Chamonix fue solo el principio: volvió en 2009 y 2011 para repetir victoria; en 2017 fue segundo tras François d’Haene; y en 2018 vivió una de esas escenas que se quedan grabadas en la memoria del trail, cuando una reacción alérgica por una picadura de abeja le obligó a abandonar a mitad de carrera en Refuge Bertone.

"En 2022 corrí la prueba por sexta vez, 14 años después de mi primera victoria, y tuve mi mejor día de siempre alrededor del Mont Blanc", asegura. Aquel día, Kilian firmó el mejor tiempo hasta ese momento (19h:49:30) siendo el primer corredor capaz de bajar de las 20 horas en ese duro recorrido de 174 kilómetros y 9.900 metros de desnivel positivo.

Para Kilian, la UTMB es la carrera de trail más épica del circuito: "UTMB es una de las pocas ultras del mundo donde la profundidad del campo te empuja a un nivel diferente. Si quiero ver dónde estoy en la larga distancia, aquí es donde aparece todo el mundo".

Kilian Jornet ganó su última UTMB en el año 2022 / NNORMAL

El debate sobre su posición contra la UTMB

Kilian admite que habrá quien se pregunte por qué vuelve a una carrera con la que "no siempre hemos estado de acuerdo en todo". Y ahí llega el matiz importante: "He pasado largas horas hablando con Michel y el equipo. Estamos alineados en lo que más importa y queremos trabajar juntos hacia un deporte mejor".

A nivel deportivo, su 2026 se centra en tres de las carreras más importanes del calendario. Además de UTMB, Kilian estará en la salida de la Western States y de Sierre-Zinal, que forma parte del calendario de las Golden Trail World Series. Tres escenarios con historia, prestigio y una cosa en común: el nivel. Y, en el caso del Mont Blanc, también la épica. "La vuelta alrededor del Mont Blanc es brutal y preciosa. Todavía siento que hay más por aprender, más por dar, más por descubrir sobre lo que mi cuerpo puede hacer a esta distancia".

El mensaje final ya suena a cita marcada en rojo: "¡Nos vemos en agosto en Chamonix!". En 2026, Kilian regresa a la línea de salida que mejor mide el presente… y que más le remueve por dentro.

"Volver a competir contra los mejores"

Sobre Western States, Jornet recuerda lo ocurrido la temporada pasada: "El año pasado tuve una preparación muy buena, pero me puse enfermo y no corrí perfecto".

El resultado fue un "tercer puesto", aunque detalla una sensación concreta durante la carrera: "En algún lugar profundo de los cañones sentí que estaba empezando a sintonizar con lo que mi cuerpo podía hacer a ese ritmo y distancia en el calor". Su intención para 2026 queda clara en su propia formulación: "Quiero volver y construir sobre eso".

En cuanto a Sierre-Zinal, la define como una cita recurrente en su trayectoria: "Es la carrera que he corrido más veces de las que puedo contar". Añade un dato de rendimiento reciente: "Hace dos años tuve mi mejor marca personal allí".

Kilian también describe lo que, para él, caracteriza a esa prueba: "Ahí hay competición pura, una mezcla rara de atletas de orígenes muy diferentes corriendo la misma ruta desde los 70, en uno de los valles de montaña más bonitos de los Alpes".

Su conclusión sobre la temporada 2026 vuelve a ser directa: "Esa es la temporada. Tres carreras, tres desafíos diferentes: bastante simple, pero lo suficientemente duro para prepararlo". Y cierra con otra afirmación literal sobre su estado de ánimo: "Estoy genuinamente emocionado de volver a esto".