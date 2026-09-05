Kilian Jornet confirma que pasará por el quirófano: "Quiero estar presente el año que viene"

Kilian Jornet explicó, en una entrevista en Chamonix esta pasada semana, el proceso que le ha llevado hasta la decisión de pasar por quirófano tras renunciar a correr UTMB este año. El catalán arrastra un problema de menisco desde hace casi tres años, que se manifiesta sobre todo al correr rápido o durante mucho tiempo seguido.

Este verano intentó gestionarlo con un enfoque conservador, ajustando la carga de entrenamiento, pero el resultado no fue el esperado: "La semana pasada intenté hacer 80 kilómetros aquí para ver cómo me sentía antes de la carrera, y vi que dolía. Decidí no participar, y atacar el problema de la rodilla con una operación pronto para estar presente el año que viene", aseguró en la entrevista con RMC Running.

Kilian precisó precisado que se trata de un problema mecánico, aunque advierte de que el tiempo de rehabilitación posterior es siempre incierto: en el pasado ha tenido recuperaciones rápidas y otras mucho más lentas. El plan inmediato pasa por reintroducir la actividad de forma progresiva, empezando este mismo invierno con carreras de esquí antes de volver al trail.

Sobre si eso significa ya una confirmación de que correrá la UTMB 2027, matizó bastante más de lo que podría parecer a primera vista: "He pensado más bien en volver a la competición. Pero todavía no lo he hablado con mi mujer, con lo que ella quiere hacer, con lo que yo tengo ganas de hacer. Hoy no puedo decir sí o no, y no quiero que esto se tome como un mensaje". Es, por tanto, una intención declarada, no una confirmación oficial de dorsal.

Uno de los momentos más interesantes de la conversación llegó cuando Jornet, ya en su papel de veterano de la prueba con cuatro victorias a sus espaldas, fue preguntado por la creciente masificación de la semana grande de Chamonix. Su respuesta, sin citar en ningún momento al nuevo alcalde de la localidad, François-Xavier Laffin, encaja casi como una réplica directa al debate que este mismo verano ha enfrentado al ayuntamiento con la organización del evento por el impacto del crecimiento del UTMB sobre el valle.

Jornet defendió que la popularización del trail es, en términos generales, positiva, tanto para la salud física y mental de quienes lo practican como para su relación con el entorno natural. Pero matizó de inmediato que existen casos concretos, zonas o momentos del año, donde sí aparece un problema real de sobrepoblación de corredores: "Ahí es donde los organizadores tienen que hablar con los responsables de las zonas naturales. ¿Cuál es la capacidad de acogida de esos entornos: 50, 200, 3.000 o 10.000 corredores? Ahí está la diferencia con una carrera en carretera, donde ese impacto sobre la flora y la fauna no existe de la misma manera".

Insistió en que la mayoría de las organizaciones, incluida la propia UTMB, ya realizan estudios de impacto en relación con el número de corredores que pasan por cada tramo del recorrido.

Kilian Jornet, en la Western States / NNORMAL

En ese mismo bloque de la conversación, Jornet aportó además un dato relevante sobre el propio crecimiento de la carrera: confirmó que el número de dorsales de la UTMB ya no aumenta año tras año, lo que explica, en sus propias palabras, por qué conseguir una plaza en la salida se ha convertido en algo tan codiciado. Es un matiz que llega en pleno proceso de negociación entre el ayuntamiento, la prefectura y la organización sobre el formato definitivo de la edición de 2027, con la reducción de dorsales en los tramos más sensibles como uno de los puntos centrales sobre la mesa.

Sin necesidad de mencionar directamente la polémica del verano, Kilian suscribe con sus propias palabras la misma pregunta de fondo que ha planteado Laffin: no si el trail debe seguir creciendo, sino cuánto puede crecer sin poner en riesgo los espacios naturales que lo hacen posible.