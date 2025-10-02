Kilian Jornet completa California con 15 cumbres y ya encara el tramo final del States of Elevation

El States of Elevation de Kilian Jornet avanza hacia su desenlace. Tras 16 días en Colorado y más de 1.400 km de pedaleo hasta California, el atleta catalán ha completado la segunda gran fase de su reto: 15 cumbres de más de 4.200 metros en el estado dorado, entre ellas White Mountain, Mount Shasta y el exigente grupo de la Sierra Nevada.

El gran desafío de esta etapa fue Norman’s 13, considerado la respuesta californiana al Nolan’s 14 de Colorado. Trece cumbres enlazadas en una travesía de cerca de 100 millas (160 km) y casi tres días de esfuerzo continuo, donde Jornet afrontó nieve, tormentas y aislamiento total: "No crucé un solo signo humano en todo el recorrido, más allá del sendero. Ninguna carretera, ningún pueblo. Solo naturaleza salvaje. Ese nivel de aislamiento es muy raro de encontrar”, explicó.

Aun en esas condiciones, Jornet logró un nuevo FKT soportado en Norman’s 13 (pendiente de confirmación). Lo hizo acompañado en distintos tramos por atletas locales como Olivia Amber o Matt Zupan, algo que valoró especialmente: "Fue increíble compartir la experiencia con personas que conocen estas montañas tan bien. Su conexión con la tierra hizo que todo fuera aún más especial".

Tras superar Norman’s 13, llegó el turno de White Mountain Peak y de Mount Shasta, que le exigió soportar temperaturas de –20 ºC y uno de los vientos más fuertes que recuerda en montaña. "Top tres de los vientos más locos que he tenido nunca", aseguró Jornet después de coronar la cima.

Las cifras de Kilian son impresionantes:

15 cumbres californianas en apenas 9 días.

en apenas 9 días. 71 cumbres totales en el States of Elevation (56 en Colorado + 15 en California).

en el States of Elevation (56 en Colorado + 15 en California). Más de 4.400 km recorridos y 114.682 metros de desnivel positivo en 25 días.

en 25 días. 441 horas acumuladas de actividad a pie o en bicicleta.

Con las ascensiones más técnicas ya detrás, el reto entra en su fase decisiva. Jornet encara ahora el tramo final en el noroeste del país, con dos volcanes míticos como objetivo: Mount Rainier y Liberty Cap, ambos en el estado de Washington.

Dos últimas cumbres que pondrán el broche a un proyecto humano y deportivo sin precedentes, que une resistencia, técnica, aventura y una exploración total de los límites físicos y mentales.