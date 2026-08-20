Kilian Jornet (38 años), sobre su ausencia en la UTMB 2026: "Es difícil decir ‘no’, pero necesitamos encontrar una solución”

Kilian Jornet ha confirmado en primera persona lo que llevaba días temiéndose la afición española al trail running: no correrá la UTMB 2026. El corredor catalán, que iba a protagonizar su gran regreso a la prueba reina de Chamonix cuatro años después de su última participación, ha hecho pública la noticia a través de un vídeo en el que explica con detalle el origen de su decisión y el estado real de su rodilla.

"A veces los planes cambian, y este año no voy a correr la UTMB", empieza el mensaje. El catalán reconoce que la decisión se ha tomado junto a su equipo médico, y que la cirugía se perfila ya como "el mejor siguiente paso" para resolver un problema que arrastra desde hace varios meses. "Después de varios meses lidiando con una lesión de rodilla, hemos decidido, junto a mi equipo médico, que la cirugía es el mejor siguiente paso", explica el propio corredor.

El vídeo detalla además cómo ha evolucionado el problema en las últimas semanas. "Al principio adoptamos un enfoque más conservador, y los entrenamientos iban bien", relata Jornet. Sin embargo, la mejoría no se sostuvo: "Tras un esfuerzo largo hace unos días, me di cuenta de que el problema seguía ahí, lo que significa que necesitamos encontrar una solución más definitiva". Ese esfuerzo al que hace referencia coincide con las últimas semanas de preparación de cara a la cita de Chamonix, previstas como la prueba de fuego antes de la salida del 28 de agosto.

Jornet no esconde lo que le cuesta tomar esta decisión. "Soy un atleta, soy competitivo, y como todo el que ama este deporte, es difícil decir que no a una carrera o a un proyecto", reconoce. Pero también recurre a su propia experiencia para relativizar el golpe: "Ya he pasado por lesiones antes, y cada vez me han recordado que estos momentos también forman parte del proceso, y que aprender a adaptarse forma parte de poder seguir haciendo lo que amo durante muchos años más".

Sobre el futuro inmediato, el corredor de NNormal prefiere no cerrar puertas ni dar plazos. "Todavía hay muchas incógnitas sobre los próximos pasos, pero compartiré más cuando sepa más", escribe, dejando en el aire tanto la fecha de una posible operación como el calendario de su regreso a la competición. El mensaje termina con un gesto hacia los corredores que sí estarán en la salida de Chamonix el próximo viernes: "Mucha suerte a todos los que corren en Chamonix, estaré animando como siempre".

La lesión que ha terminado por apartarle de esta edición no es nueva. Se trata de un problema crónico en la rodilla izquierda que, según las pruebas médicas conocidas semanas atrás, incluye una rotura horizontal en el cuerno anterior del menisco lateral, edema en la almohadilla grasa de Hoffa y daño cartilaginoso en la rótula, con origen en una fractura de rótula que el propio Jornet sufrió en 2006. El corredor ya reconoció entonces que llevaba tres años conviviendo con molestias en esa misma rodilla.

Un calendario complicado en 2026

El calendario de esta temporada ha ido dejando pistas de que este desenlace era cada vez más probable. Jornet corrió la Zegama-Aizkorri en mayo con un resultado discreto para su nivel habitual, y semanas después tuvo que abandonar la Western States 100 antes de completar la mitad del recorrido, lo que también le acabó apartando de la Sierre-Zinal. Con ese historial acumulándose carrera tras carrera durante todo el verano, la baja en la UTMB había pasado de ser una posibilidad remota a la opción que se imponía sobre el terreno.

El anuncio cierra, al menos por ahora, uno de los relatos más esperados de toda la temporada de trail running. Jornet había anunciado en febrero, a través de su marca NNormal, que volvería a Chamonix por primera vez desde 2022, año de su cuarta victoria en la carrera, con la que se convirtió en el primer corredor de la historia en bajar de las 20 horas en el recorrido. El catalán, que comparte con el francés François D'Haene el récord de victorias en la UTMB, con cuatro cada uno, llegaba con la vitola de aspirante a un quinto título que le habría colocado en solitario como el corredor con más triunfos en la historia de la prueba.

Para la afición española, la palabra de Jornet cierra semanas de especulación y confirma lo que ya apuntaban varios medios especializados: su gran reclamo en Chamonix no estará presente esta edición. El peso de la representación española recae ahora en corredores como Pau Capell, único español campeón de la UTMB, junto a Ionel Cristian Manole, Marcos Ramos González, Miguel Heras, Manuel Anguita y Abel Carretero, entre otros, mientras el propio Kilian afronta ahora una decisión clínica que puede marcar su futuro a medio plazo. De momento, Chamonix no verá quíntuple rey.