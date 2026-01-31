Kilian Jornet se audita: menos huella de carbono y sus carreras de 2026

Kilian Jornet ha dado un paso poco habitual en el deporte profesional: convertir su impacto en un documento público. En su Athlete Progress Report 2025, publicado el 29 de enero de 2026, el referente del trail resume su huella de carbono, sus contradicciones y, sobre todo, lo que está dispuesto a cambiar a partir de ahora. “No es perfecto. Yo no soy perfecto. Pero la transparencia importa”, escribe al presentar el informe.

El diagnóstico no se queda en lo obvio: sí, el problema principal siguen siendo los desplazamientos —especialmente los vuelos y los viajes de larga distancia—, pero Jornet insiste en que su impacto también está en “las decisiones diarias”, el uso de su plataforma y la relación con marcas. En el PDF adjunto al post detalla un punto clave de 2025: viajó dos veces a Estados Unidos (Western States y el proyecto States of Elevation) y admite que esa doble visita “casi duplicó” su huella respecto al año anterior. La explicación añade un matiz humano: podría haberse quedado allí entre ambos viajes para reducir trayectos, pero lo descartó para no alargar aún más el tiempo fuera de casa.

Y ahí aparece el titular de futuro: 2026 será un año de ajuste. Jornet anuncia que quiere centrarse más en competir y menos en proyectos largos, porque estos exigen más preparación, recuperación y días lejos del hogar. El objetivo declarado es “pasar más tiempo con mi familia”. Esa decisión, en clave trail, tiene lectura doble: menos épica de calendario y más selectividad; menos viajes “por inercia” y más coherencia entre narrativa y logística.

Green Trail Concept

El segundo eje del plan 2026 apunta a la industria. A través de la Kilian Jornet Foundation, fija la prioridad de ampliar programas educativos, restaurar más senderos y empujar para que los eventos de montaña reduzcan su impacto mediante la implementación del Green Trail Concept, un marco que trabaja sostenibilida ambiental, criterios sociales y gobernanza en carreras.

El tercer compromiso es comunicativo —y delicado en tiempos de viralidad—: promete ser más cuidadoso en redes, evitando compartir rutas o imágenes de zonas frágiles que puedan masificarse. Y remata con una regla exigente para sí mismo: cada carrera o proyecto que haga deberá ir ligado a al menos una acción ambiental real, “no simbólica”, como condición mínima para justificar presencia, exposición y desplazamiento.