Kilian Jornet: "Antes que ser atleta, soy fan del trail running"

Kilian Jornet abandonó la Western States 100 en el kilómetro 61 por una lesión de rodilla. Pero no se fue. Se quedó. Y lo que vivió el resto de ese día en Auburn lo ha contado en un vídeo publicado en su canal de YouTube con una honestidad y una generosidad que dicen mucho sobre quién es este corredor más allá de los resultados.

"Creo que esta carrera será recordada durante generaciones porque fue justa. Una competición increíble, con un nivel altísimo", define Kilian en el vídeo. Habla de la carrera a pesar de su DNF. De lo que vio. De lo que sintió viendo a otros hacer lo que él no pudo hacer ese día.

Después de retirarse en Dusty Corners, Jornet siguió la carrera como espectador desde dentro. Fue a Foresthill, el kilómetro 99,8 donde la Western States se rompe siempre, luego a Pointed Rocks, y finalmente hasta la meta en Placer High School. Vio a Vincent Bouillard cruzar la línea con el récord absoluto de la carrera (13:46:15), a Francesco Puppi segundo también por debajo del récord histórico, a Ryan Montgomery tercero.

También vio a Jennifer Lichter ganar con el récord femenino (15:28:05) y vio, incluso, a los últimos finishers llegar de madrugada.

"Los cinco primeros, tanto en hombres como en mujeres, estaban tan, tan cerca, y fueron tan, tan rápidos, rompiendo los récords masculino y femenino y logrando tiempos increíbles", describió. Y sobre lo que sintió presenciándolo: "Fue como si estuviera feliz de haberme retirado y poder presenciar historia del ultra trail". Una frase que en cualquier otro atleta podría sonar a resignación o a intento de gestionar públicamente el golpe. En Jornet, que conoce la Western States desde 2011, que la ganó ese año y que terminó tercero el pasado 2025 con el quinto mejor tiempo de la historia, suena genuina.

Kilian Jornet, en la meta de la Western States / NNORMAL

"Antes que ser atleta, soy aficionado a este deporte. Me encanta ver a los corredores competir", dice Kilian. Y lo ilustra de la manera más concreta posible: explica que le encanta estar en la franja dorada de la tarde en las Western States, viendo los últimos finishers, viendo a gente que lleva horas en la montaña cruzar la línea cuando ya casi nadie los espera.

"Antes que atleta soy fan del ultra trail"

"A veces estoy persiguiendo mis propios sueños y a veces son los sueños de otros los que presencias y ves", continúa. "Estoy muy feliz por ellos. Por los amigos que conozco y por las personas de las que ni siquiera sé el nombre. Los ves cruzar la línea y es simplemente asombroso".

El vídeo de Kilian Jornet cierra con la reflexión más importante de todas, la que convierte un relato de abandono en algo más grande que eso. "Al final no se trata de actuar para uno mismo. Antes de eso, se trata de compartir. Lo que nos encanta es estar fuera, en la montaña, con gente que ama las mismas cosas".