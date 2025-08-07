Kilian Jornet abre el debate del ultra trail: "¿Queremos que se parezca a la F1?"

Kilian Jornet vuelve a poner el foco donde más duele: en la dirección que está tomando el trail running profesional. Lo hace con una reflexión que va más allá del rendimiento individual y que cuestiona el modelo competitivo que se está imponiendo en las grandes carreras por montaña. ¿Hasta qué punto es justo que algunos corredores cuenten con un equipo de apoyo casi ilimitado, mientras otros compiten en solitario? ¿Dónde está la línea entre la autosuficiencia y la asistencia externa?

El atleta catalán, que participó en la pasada Western States 100 con un meritorio tercer puesto, lanza una pregunta que resume el dilema: "¿Se está convirtiendo el trail running en Fórmula 1?"

Durante años, el espíritu del trail fue sinónimo de igualdad: todos los corredores compartían recorrido, condiciones, meteorología… y estaciones de ayuda básicas. Sin embargo, con la profesionalización de la disciplina, las diferencias se han acentuado. Jornet lo ha vivido desde dentro: avituallamientos donde algunos atletas llegan rodeados por cinco personas que les refrescan, cambian las zapatillas, entregan comida personalizada o informan en tiempo real del estado de carrera. "Todo transcurre en segundos, como una parada en boxes", apunta.

Y no es una exageración. El auge del trail como industria ha traído consigo estructuras propias del deporte de alto rendimiento. Corredores que viven de este deporte, marcas que invierten en recursos, y equipos que rodean al atleta con técnicos, fisioterapeutas, nutricionistas… y asistentes de carrera. El problema, como señala Jornet, es que no todos pueden permitirse ese nivel de apoyo.

"¿Queremos un futuro donde los atletas cuenten con coches de apoyo, estrategias de refrigeración y cambios de material como ventaja decisiva? ¿O creemos en un deporte donde aficionados y élite compartan condiciones reales?", se pregunta el corredor afincado en Noruega.

Su propuesta no es radical. No aboga por eliminar la asistencia, sino por regularla: limitar el número de zonas de ayuda, restringir la cantidad de personas que pueden asistir y definir claramente qué puede intercambiarse. Medidas sencillas que, a su juicio, preservarían el espíritu competitivo sin comprometer el bienestar del atleta.

Y va más allá. Jornet advierte de que esta desigualdad no solo afecta al resultado, sino también al acceso. Cuanto más apoyo técnico se normalice, más difícil será que nuevos corredores con menos recursos puedan competir en igualdad de condiciones. "Al final, esto deja de ser una cuestión de resistencia y se convierte en una cuestión de logística y presupuesto", lamenta.

El debate está sobre la mesa. Algunas pruebas ya aplican restricciones —como el UTMB— mientras otras, como la Western States, permiten una asistencia casi total. La ausencia de un criterio común alimenta una brecha que se agranda cada temporada.

"Pensemos en cómo será el trail running en diez años. ¿Queremos un deporte donde los atletas solo tengan que correr mientras el equipo lo resuelve todo? ¿O uno donde todos tengamos la misma oportunidad frente a la montaña, al sol y a nuestros propios límites?", concluye Jornet. Su respuesta es clara: "Yo siempre elegiré lo segundo".