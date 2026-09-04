Kilian Jornet (38 años), sobre el miedo: "Lo que me hizo tener éxito es también lo que hace que tenga más miedo de mí mismo"

COROS ha presentado "Transcendent", el segundo vídeo de su serie documental Fearless, protagonizado por Kilian Jornet, considerado el corredor de montaña más laureado de la historia. La pieza, disponible en el canal de YouTube de la marca, combina imágenes de sus proyectos en alta montaña con testimonios suyos y de su pareja, Emelie Forsberg, también atleta de referencia en el trail y el esquí de montaña.

El documental arranca con una confesión que marca todo el relato: "Lo que me hizo tener éxito es también lo que hace que tenga más miedo de mí mismo". Kilian reconoce que ese ha sido su principal trabajo interno en los últimos años, gestionar el umbral que él mismo tiene ante el dolor y el riesgo.

Emelie Forsberg matiza la imagen pública del corredor catalán: "Él tiene miedo y ve los riesgos. No diría que es alguien sin miedo". Según explica, el concepto de fearless cambia con la edad. De niño, la ausencia de miedo viene de no conocer las consecuencias. Jornet, criado en una familia de montaña en el Pirineo, recuerda cómo cogía la bicicleta y salía a rodar diez horas solo por explorar.

El film repasa su trayectoria desde el esquí de montaña, disciplina en la que ganó Copas del Mundo y campeonatos, con victorias en pruebas como la Pierra Menta, la Patrouille des Glaciers o la Mezzalama, hasta su salto al trail running en carreras como Zegama, la Kima, Western States, la UTMB o Sierre Zinal. "Estaba corriendo semana tras semana tras semana", relata sobre aquellos años de competición intensa.

Uno de los momentos más honestos del documental llega cuando Jornet admite el coste físico de esa etapa: "He hecho cosas que me pusieron en situaciones que no eran buenas y lo sabía, y aun así las acepté. No es algo con lo que esté contento, pero es la realidad."

El corredor explica que su motivación ha cambiado con los años. Ya no busca dorsales ni clasificaciones, sino proyectos personales en montañas que le inspiraron desde joven, como el Cervino, el Mont Blanc o el Aconcagua. "Sabes que va a doler, sabes que va a ser difícil, pero lo aceptas porque la recompensa será algo mayor", asegura.

El documental cierra con una reflexión que resume su presente: "Corres es una consecuencia de lo que me gusta hacer, que es salir a explorar." Jornet defiende que la curiosidad, más que la competición, es lo que sigue empujándolo a la montaña, y advierte de un riesgo que ve extendido: "Descuidamos lo esencial centrándonos en lo urgente, y al hacerlo olvidamos la urgencia de lo esencial."

"Transcendent" se suma así a la serie Fearless de COROS, que ya explora la figura de sus atletas patrocinados desde una mirada más humana y menos centrada en resultados deportivos.