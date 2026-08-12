Kilian Jornet (38 años) se confiesa ante sus seguidores: "He tenido lagunas de memoria y alucinaciones"

Kilian Jornet ha respondido a través de Instagram a algunas de las preguntas que sus seguidores le enviaron la semana pasada. "La semana pasada os pedí que me enviarais vuestras preguntas, pero no esperaba recibir más de mil", explicó el corredor catalán al abrir la serie de vídeos, en los que aborda desde la gestión de la presión competitiva hasta sus lecturas favoritas.

Sobre cómo afronta la presión y las expectativas antes de una carrera, Jornet reflexionó sobre cómo cambia esa ecuación con el éxito. "La presión es la intersección entre el reto, la recompensa y la consecuencia. A medida que crece el éxito, la ecuación cambia", explicó. Según el corredor, tanto la recompensa externa como la interna se desvanecen con la repetición, mientras que la consecuencia, en forma de decepción o crítica pública, se vuelve más pesada. "El placer de ser reconocido por otros puede ser poderoso, pero también arriesga hacer que nuestra autoestima dependa de los resultados", añadió.

Preguntado por cómo se recupera de una lesión larga, fue directo: "Primero necesitas curarte. Luego reconstruyes tu forma aeróbica, y solo después trabajas las exigencias específicas de una carrera". Jornet advirtió de que intentar ponerse en forma antes de que la lesión esté correctamente curada "suele generar más problemas".

En un tono más distendido, el corredor respondió a si cree que podría ganar a un rebeco o una cabra montés en una carrera larga como la UTMB. "Si la carrera fuera lo bastante larga, quizás sí. Los humanos somos muy buenos corredores de resistencia. Podemos regular nuestra temperatura y mantener un esfuerzo constante durante muchas horas", explicó. Aun así, matizó que un rebeco sería más rápido y ágil en terreno técnico, aunque "en una distancia muy larga, un humano podría tener ventaja". Eso sí, bromeó con que "el problema es que el rebeco probablemente conocería mejor la zona que yo".

Sobre nutrición, Jornet explicó que lleva años siendo vegetariano y que intenta centrarse en lo básico: alimentos poco procesados, suficiente energía, variedad y una dieta que pueda mantener durante muchos años. Preguntado específicamente por si cuenta calorías, respondió que no lo hace habitualmente. "Intento comer en función de mi actividad y prestar atención a mi energía, recuperación y salud general. Lo importante es que la ingesta coincida con lo que el cuerpo necesita a lo largo del tiempo".

En cuanto a cómo prepara de forma diferente una carrera de 50 kilómetros, una ultra o un proyecto de montaña, explicó que primero analiza las exigencias del objetivo: duración, intensidad, desnivel, terreno, altitud, temperatura, nutrición y las decisiones que tendrá que tomar sobre la marcha. "Después preparo los sistemas que van a sufrir más estrés", señaló. También detalló que divide cada carrera en secciones para valorar qué exige cada una al cuerpo y a la mente, ya que "la distancia por sí sola no te dice lo que requiere una carrera".

Kilian Jornet, en la Western / WESR

Una de las respuestas más personales llegó al preguntársele si ha experimentado efectos mentales extremos por la fatiga, la altitud o la falta de sueño. "Sí. A altitud extrema, la fatiga, la hipoxia y la falta de sueño pueden afectar al cerebro de formas difíciles de imaginar. He experimentado lagunas de memoria y alucinaciones, lo que me enseñó que la claridad mental es tan importante como la fuerza física", reconoció.

Por último, sobre sus lecturas favoritas, Jornet aseguró que le resulta difícil elegir un único libro, aunque destacó dos títulos que ha disfrutado especialmente: "The Push", de Tommy Caldwell, y "Les Conquérants de l'Inutile", de Lionel Terray, dos clásicos de la literatura de montaña que, en sus palabras, "van más allá de los logros y dicen mucho sobre las personas que hay detrás".