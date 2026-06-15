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Kidd Keo, cantante (30 años): "Cada día me levanto a las 11, desayuno un batido y entreno 2 horas de físico a nivel de deportista de élite"
El artista desvela su secreto de cara a prepararse para La Velada del Año 6
Todos los participantes de La Velada del Año 6 de Ibai coinciden en una de las claves de cara a prepararse correctamente para la competición: mantener unos buenos hábitos alimentarios y hacer ejercicio a diario.
Algo que muchos expertos también han señalado como dos pautas indispensables para que un pueda mantenerse en forma, y Kidd Keo lo tuvo claro desde el momento en el que fue convocado al ring.
En una reciente entrevista con el portal 'Men'sHealth' , el cantante desvelaba como es su día a día en este sentido, aclarando que se encuentra en una etapa de su vida en la que entrena más que nunca.
En este sentido, Kidd Keo entrena un total de 4 horas al día a través de una rutina que se divide en dos mitades: dos horas por la tarde de boxeo y dos horas por la mañana de entrenamiento físico como si fuera "un deportista de élite".
Además, el cantante asegura que está siguiendo una dieta alimentaria inamovible: "Tengo una dieta para comer y es muy estricta. La sigo al pie de la ltra y tiene mucha proteína, carbohidratos, batidos, avena... Ya sabes, lo típico".
Además, Kidd Keo afirmaba que prefiere hacer los entrenamientos más hacia el mediodía, dado que se levanta a las 11 de la mañana; momento en el que desayuna y sale de su casa para entrenar.
La razón de esto último, según comenta el propio cantante, es que considera que trabaja mucho mejor de noche, ya sea en relación a su marca de ropa o a la música que le caracteriza.
Kidd Keo recalcaba esto último para aclarar que intenta respetar la tercera máxima de todos los expertos en la materia consistente en descansar bien: aunque se acueste tarde, trata de dormir siempre entre 7 y 8 horas al día.
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