Kenya domina la Sierre-Zinal 2023

Philemon Ombogo y Sophia Laukli se han llevado la 50a edición de Sierre-Zinal al final de una carrera con muchos giros argumentales.

Philemon Ombogo, en la bajada

Si bien llegó a perder de vista la cabeza de carrera, Philemon Kiriago Ombogo (Run2gether, Kenya) supo concentrar sus esfuerzos en la segunda parte de la carrera para llevarse esta 50a edición de Sierre-Zinal. «¡No me esperaba ganar porque sabía que Patrick estaba bastante más fuerte que yo! Pero cuando me dio la oportunidad de pasarlo, la aproveché; era alrededor del kilómetro 18. Estoy muy contento con esta victoria en esta carrera excepcional.» Su compañero de equipo, Patrick Kipngeno (Run2gether, Kenya), ha terminado justo detrás de él. «Con Philemon hicimos una carrera inteligente. Yo tenía claro que era más fuerte que él cuesta arriba, pero él era más fuerte que yo en bajada. ¡No me decepciona en absoluto haber terminado segundo si él es el ganador de la carrera!» En tercera posición encontramos a Kevin Kibet (Milimani Runners, Kenya). «Es la primera prueba en la que participo fuera de mi país y estoy muy orgulloso de mi resultado. Patrick es mi entrenador y Philemon mi mejor amigo, así que estoy muy contento. ¡Voy a continuar preparándome para llegar aún más fuerte el año que viene!»

¡Y la segunda para Sophia Laukli!

Ha hecho una carrera perfecta. Sophia Laukli (Salomon, USA) se mantuvo agazapada durante parte de la carrera: llegó tercera a la cima de la primera subida, pero rápidamente redobló su esfuerzo para atrapar a las dos corredoras que iban por delante y llevarse esta 50a edición de Sierre-Zinal, su segunda victoria en las Golden Trail World Series 2023. «Todo lo que he intentado hoy ha funcionado, así que estoy muy orgullosa. Ha sido muy duro, pero me lo he pasado muy bien. Sabía que debía ser prudente en la salida y he apretado en la primera subida, pero sin llegar a pasar la línea roja. Creo que es la primera carrera en la que he jugado de manera táctica… ¡Y ha funcionado!» Joyce Muthoni Njeru (On Running, Kenya), ha acabado en segunda posición. «Nunca había sido capaz de terminar Sierre-Zinal y estoy muy contenta de esta segunda posición. He tratado de conservar para no explotar durante la carrera, ya que sé muy bien que aquí nunca hay que dar por sentado el hacer un podio. ¡Tengo ganas de prepararme aún mejor para volver el año que viene!» Philaries Jeruto Kisang (Run2gether, Kenya) completó el podio. «Me sentí verdaderamente bien durante la subida, pero en el llano se me ha vaciado accidentalmente un flask y no tenía más agua. Un poco más adelante me he podido recuperar y esto me ha dado algo de energía. Pero en líneas generales estoy muy contenta de haber podido aguantar y hacerme con el podio.»

La ganadora, Sophia Laukli, cruzando la meta | ©the.adventure.bakery

La GTWS vuelan hacia los Estados Unidos

Las carreras europeas llegan a su fin y las Golden Trail World Series se dan cita ahora en los Estados Unidos para las dos últimas pruebas antes de la final. Nos reencontramos el próximo16 de septiembre para la Pikes Peak Ascent, quinta etapa de las GTWS 2023.

Resultados

Hombres

1 – PHILEMON KIRIAGO OMBOGO (RUN2GETHER – KEN): 2:27:27 (+200 pts)

2 – PATRICK KIPNGENO (RUN2GETHER – KEN): 2:28:50 (+188 pts)

3 – KEVIN KIBET (MILIMANI RUNNERS – KEN): 2:34:16 (+176 pts)

4 – SYLVAIN CACHARD (HOKA ONE ONE – FRA): 2:34:22 (+166 pts)

5 – ROBERTO DELORENZI (BROOKS – SUI): 2:35:17 (+156 pts)

Mujeres

1 – SOPHIA LAUKLI (SALOMON - USA): 2:53:17 (+200 pts)

2 – JOYCE MUTHONI NJERU (ON RUNNING – KEN): 2:57:19 (+188 pts)

3 – PHILARIES JERUTO KISANG (RUN2GETHER – KEN): 3:01:06(+176 pts)

4 – MIAO YAO (SALOMON – CHN): 3:04:05 (+166 pts)

5 – ALICE GAGGI (BROOKS – ITA): 3:05:38 (+156 pts)

Puede encontrar las clasificaciones completas de Sierre-Zinal 2023 aquí:

https://www.datasport.com/live/ranking?racenr=25138&kat=91

Puede encontrar la clasificación general de las Golden Trail World Series 2023 aquí: https://goldentrailseries.com/series/gtws.htm