Los kenianos Atuya y Njeru arrasan en el Kilómetro Vertical de Transvulcania: récords históricos en la apertura de La Palma

La decimosexta edición de Transvulcania adidas no pudo arrancar de forma más contundente. El Kilómetro Vertical, primera prueba competitiva del calendario, dejó el viernes dos actuaciones que van a ser difíciles de olvidar. Richard Omaya Atuya y Joyce Muthoni Njeru se llevaron la victoria en la ascensión desde el Puerto de Tazacorte hasta la Torre de El Time, y lo hicieron destruyendo registros históricos que muchos consideraban intocables durante años.

El formato de salidas individuales que caracteriza al Kilómetro Vertical convierte la prueba en un espectáculo sostenido, donde la emoción no llega de golpe sino que se va acumulando conforme los corredores cruzan la línea de meta. Y así fue. Los primeros en marcar el ritmo fueron los corredores canarios, que estuvieron a un nivel altísimo.

Guillermo Ramos Muñoz abrió el marcador con un 51:10 que le situó como líder provisional, pero los registros fueron cayendo uno tras otro: Sergio Álvarez (50:43), Marco Rodríguez (50:58), Álvaro Escuela (51:36). El mejor palmero del día fue Aythami Brito con 55:33.

Richard Omaya Atuya gana el kilómetro vertical / TRANSVULCANIA

Cuando llegó el turno de los grandes nombres, la prueba cambió de dimensión. Tyler McCandless (48:46) se puso brevemente al frente, pero ya se veía venir lo que estaba subiendo por las rampas de La Palma. Atuya entró en meta sin apenas rastro de fatiga y mandó un mensaje claro al marcador: 45:01, un tiempo que mejora en 2 minutos y 21 segundos el récord histórico que el noruego Stian Angermud-Vik llevaba defendiendo desde 2017. El podio masculino quedó completamente en manos de Kenia, con Philemon Kiriago segundo (47:33) y Ephantus Njeru tercero (47:39).

Njeru domina la prueba femenina

En la prueba femenina, la emoción se estiró hasta los últimos minutos. Beatriz Hernández fue la primera referencia seria con 1h10:03, pero pronto tomó el mando la británica Kirsty Sky Dixon, que fue marcando los mejores tiempos intermedios por delante de corredoras como Benedetta Broggi, Silvia Lara o Camilla Magliano. Dixon cruzó la meta con 55:37, borrando el récord que Maude Mathis había establecido el año anterior, y durante un buen rato pareció que nadie iba a poder arrebatarle la victoria.

Pero entonces llegó Joyce Muthoni Njeru y todo cambió. La keniana, atleta de NNormal, paró el cronómetro en 55:02, superando a Dixon y estableciendo un registro que, en palabras de los propios organizadores, parece de otra categoría. Broggi (58:30), Ruth Gitonga (58:00) y Moana Lilly Kehres (58:35) completaron las posiciones de honor sin poder acercarse a las dos primeras.

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Transvulcania adidas cerró así su primera jornada con un doble récord histórico que pone el listón muy alto para el resto del fin de semana. El sábado llegan las pruebas de fondo sobre un terreno que ya demostró este viernes que tiene madera para producir actuaciones memorables.