Kejelcha correrá el Maratón Valencia: el segundo hombre que bajó de las dos horas va a por el récord del mundo

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tendrá en su próxima edición, el 6 de diciembre, a uno de los dos únicos hombres que han bajado de las dos horas en la distancia. La organización confirmó la participación de Yomif Kejelcha a través de su cuenta oficial de Instagram, cerrando así un fichaje que el agente del atleta, el italiano Gianni Demadonna, ya había avanzado en una entrevista en marzo.

Kejelcha debutó en el maratón en el último Maratón de Londres, donde paró el crono en 1h59:41, convirtiéndose en el segundo hombre en bajar de las dos horas, por detrás del keniano Sebastian Sawe, que estableció el récord del mundo en 1:59:30.

Los 11 segundos que separan ambas marcas fijan el objetivo del etíope en València, una ciudad que ya conoce bien: ha ganado el Medio Maratón en tres ocasiones, la última en 2025, y recuperó en febrero de este año el récord mundial masculino en la distancia con los 57:30 que logró en 2024, después de que World Athletics no homologara el tiempo del ugandés Jakob Kiplimo en Barcelona.

Será su primera vez en la distancia en València

Aunque Kejelcha es un habitual del circuito valenciano en el medio maratón, el 6 de diciembre será su primera participación en los 42,195 km de la ciudad.

La noticia reactiva también el sueño de Paco Borao y Juan Roig, quien llegó a ofrecer un millón de euros al atleta que batiera el récord del mundo en València.