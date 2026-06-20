Keila Velón, instructora de bikram yoga de Penélope Cruz: "No conozco otra disciplina que combine cardio, fuerza, flexibilidad y un gasto de hasta 1.000 calorías"

El bikram yoga ya no es solo cosa de famosos: cada vez más gente se apunta a esta disciplina buscando algo más que perder peso. Keila Velón, profesora de Penélope Cruz y una de las grandes referentes internacionales de esta práctica, lo tiene claro: los beneficios van mucho más allá de la báscula.

"En una sesión de 90 minutos puedes quemar hasta 1.000 calorías. No hay disciplina con mayor gasto calórico", afirma.

¿En qué consiste exactamente? También llamado hot yoga, se practica en una sala a 40 grados y sigue una secuencia fija de 26 posturas junto con dos ejercicios de respiración. El calor no es un capricho: prepara el cuerpo, mejora la movilidad y reduce el riesgo de lesiones musculares durante la sesión.

Velón lleva más de veinte años en esto y ha pasado por las esterillas de medio mundo, entre alumnos anónimos y rostros conocidos como Penélope Cruz, Lady Gaga, Pablo Motos, Miguel Ángel Muñoz o Hiba Abouk.

Hot Yoga / Sport.es

Para ella, el bikram yoga funciona como una herramienta de salud muy completa precisamente porque mezcla trabajo cardiovascular, fuerza, flexibilidad, meditación y control mental, todo en una misma clase.

Lo que más repiten quienes lo practican es esa sensación de bienestar que queda al terminar. Velón habla de algo más que tonificación: la disciplina, dice, da energía y ayuda a concentrarse. "A diferencia de otros entrenamientos, aquí generas energía en lugar de consumirla", asegura.

También se encarga de tumbar uno de los mitos que más circulan sobre esta práctica: que no es apta para personas con tensión baja. Al contrario, sostiene, el calor favorece la circulación sanguínea y ayuda a regular el organismo.

Eso sí, los expertos insisten en empezar poco a poco y acudir siempre a centros especializados, la única forma de practicarlo con seguridad y sacarle todo el partido.