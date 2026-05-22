Ni kéfir ni aguacate: Ana Belén sorprende con su desayuno fit que le mantiene activa a sus 74 años

Ana Belén cuenta con una de las carreras más importantes dentro del panorama del cine español gracias a su talento como actriz, pero también a cómo se ha mostrado desde siempre hacia sus fans.

En este sentido, Ana Belén siempre ha sido muy abierta con respecto a su día a día, caracterizándola de una autenticidad única en el mundo del cine. En esta ocasión, hemos podido conocer lo que desayuna a sus 74 años.

Así lo contaba Víctor Manuel, su pareja, a través de su libro 'El gusto es mío', donde compartía ciertos detalles sobre su día a día. Y, precisamente, uno de ellos tiene que ver que, para Ana Belén, el desayuno es la comida más importante del día.

"Es una mujer que solo tomaría desayunos", comentaba en su libro para desvelar en qué consiste esta comida del día. Básicamente, este incluye: "papaya, alguna otra fruta fresca de temporada y tostadas con mantequilla y mermelada".

A esto último Ana Belén suma una de las bebidas más populares del mundo: un café con leche; constando como complemento perfecto al resto de alimentos que componen su primera comida del día.

En este sentido, podemos observar que la actriz prioriza la fruta por encima de todo lo demás, lo cual consta como una de las virtudes principales de sus desayunos. Según los expertos, tomar fruta en esta comida del día conlleva muchos beneficios para la salud.

Y es que, además de obtener todo tipo de vitaminas a través de ellas, Ana Belén también incorpora la fibra como nutriente principal al consumirlas, más allá de la que aporte el pan de las tostadas que también toma.

Tal y como se puede apreciar, el desayuno de Ana Belén es uno de los más populares entre la población española, predominando el dulce sobre lo salado y el consumo de fruta como elemento protagónico en el primer momento del día.