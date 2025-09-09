Katharina Hartmuth, una estrella del UTMB aterriza en la 360º The Challenge

La confirmación de Katharina Hartmuth (Leipzig, Alemania, 1995) como participante en la 360º The Challenge Gran Canaria 2025 sitúa a la décima edición de la prueba en un nuevo nivel competitivo. La corredora alemana, de 30 años y afincada en Suiza, se ha consolidado como una de las grandes dominadoras del ultratrail mundial, especialmente en pruebas de varios días con autosuficiencia y navegación por GPS, dos señas de identidad de la cita grancanaria.

Hartmuth llega a Gran Canaria tras firmar un año para la historia. Su victoria en el Tor des Géants 2024 fue legendaria: paró el crono en 79 horas, 10 minutos y 40 segundos y se convirtió en la primera mujer en bajar de las 80 horas en los 352 kilómetros y 25.170 metros de desnivel positivo de la carrera italiana, considerada una de las más duras del planeta.

En 2025 ha mantenido ese nivel superlativo. Se llevó la Trail 100 Andorra by UTMB con autoridad y repitió podio en la Hardrock 100 de Colorado, una de las pruebas más míticas de las cien millas. Allí terminó tercera, confirmando su capacidad para rendir en entornos extremos y a gran altitud.

Un palmarés de élite mundial

La atleta del equipo HOKA acumula logros que muy pocas corredoras pueden igualar. Ha subido dos veces al podio de la prueba reina del Ultra-Trail du Mont-Blanc (segunda en 2023 y tercera en 2025), fue plata en el Mundial de Trail de Innsbruck 2023 y ya en 2022 había brillado con un tercer puesto en la TDS.

Su historial también incluye triunfos en pruebas alpinas como el Eiger Ultra-Trail (2023), la Swiss Canyon Trail (2022) o la Swiss Alps 100 (2018 y 2021). En Gran Canaria ya sabe lo que es competir: en 2023 disputó la modalidad Classic de la Transgrancanaria, donde finalizó cuarta.