Karlos Arguiñano (77 años): "Cada día me levanto muy temprano, tomo un buen café, un trozo de pan con un chorro de aceite de oliva virgen extra y fruta. Lo mejor es andar unos diez kilómetros diarios"

Los expertos coinciden en que todos debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales para mejorar nuestra longevidad: hacer ejercicio de forma frecuente, mantener una buena alimentación y descansar correctamente.

Algo que Karlos Arguiñano lleva a rajatabla, según recogían en 'The Objective', donde el presentador desvelaba su rutina diaria para mantenerse en un buen estado de salud; empezando por lo que desayuna.

"Cada día me levanto muy temprano, tomo un buen café, un trozo de pan con un chorro de aceite de oliva virgen extra y fruta", comentaba el presentador para reflejar que su primera ingesta del día sigue una dieta mediterránea tradicional.

De esto se desprende otra idea que Arguiñano defendía con sus declaraciones: la primera comida del día debe ser completa y aportar la suficiente energía como para afrontar el resto de la jornada sin problemas.

Además de esto, el presentador aseguraba que practica ejercicio de manera frecuente, tanto haciendo gimnasia en su casa como intentando andar un mínimo de 10 kilómetros al día en Zarautz.

En este mismo sentido, Arguiñano defiende que no hace falta complicarse para mantener unos buenos hábitos de salud y que muchas veces es más útil hacer caso a la sabiduría de las tradiciones.

De hecho, no hace falta más que ver lo que desayuna para comprobar que tiene razón: a sus 77 años de edad, se encuentra en muy buen estado de forma y posee un nivel de energía envidiable.

Por tanto, lo más importante de cara a mantener una buena alimentación tiene que ver con comer de manera equilibrada e intentar encontrar un espacio durante la jornada para hacer algo de ejercicio.