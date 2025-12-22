Karlos Arguiñano (77 años), cocinero, revela su entrenamiento Watsu: "Solo hay tres sitios donde se hace"

Karlos Arguiñano ha sido el último invitado de 'El Hormiguero'en 2025. El cocinero más famoso de la televisión ha visitado el programa de Antena 3, siendo entrevistado por Pablo Motos.

Durante la conversación, el presentador ha preguntado al chef vasco por su entrenamiento para "estar tan joven, tan lozano y tan relajado". "¿Por qué estás tan joven? ¿Haces Watsu?", preguntó Pablo Motos.

A continuación, Arguiñano explicó en qué consiste esta disciplina: "Es una gimnasia que se hace en piscina climatizada, y que te tienen una hora". Además, el cocinero compartió cómo se practica este ejercicio.

"Tienes la cabeza fuera del agua, te cogen con cariño, te van moviendo los brazos y las piernas. Perece que han pasado 10 minutos y sales absolutamente relajado", detalló el chef vasco.

"Yo hago mi gimnasia todas las mañanas de 45 minutos, pero luego el watsu oriental te masajea la nuca de una forma que quieres repetir", recomienda Arguiñano.

Esta modalidad de origen oriental es poco conocida en España. De hecho, tan "solo hay tres sitios donde se hace". Según la Fundación AINDACE, el Watsu "es una técnica acuática de trabajo corporal de efecto profundo y de gran potencial terapéutico".

En su página web, la organización explica que "este proceso es realizado en agua caliente a 35 °C, en el que el terapeuta a través de técnicas específicas, conduce a un completo estado de relax". De hecho, esta técnica ha recibido el galardón de 'SPA tratament of the year', de Al Baccarat Asia SPA Awards en 2005.

El citado medio explica que este tratamiento fue creado en la década de los 80 por el terapeuta corporal y maestro de Zen Shiatsu, Harold Dull. Según la Fundación AINDACE, pueden disfrutar del Watsu "niños, jóvenes, adultos, ancianos y muy recomendado en mujeres gestantes".