Ni antes ni justo después: un cardiólogo revela el momento exacto en el que debes comer tras hacer ejercicio

El bienestar físico depende de muchos factores, pero existen pequeños hábitos que pueden marcar una enorme diferencia. Más allá del ejercicio o la dieta, el momento en el que comemos también influye directamente en nuestra salud.

Aurelio Rojas, cardiólogo muy conocido en redes sociales, ha puesto el foco en un detalle que muchas personas pasamos por alto: cuándo comer después de hacer ejercicio. Y su recomendación rompe con una creencia muy extendida en la sociedad.

Según explica, durante el entrenamiento el cuerpo activa mecanismos clave de reparación. Entre ellos, destaca la liberación de una proteína llamada FGF21, relacionada con la quema de grasa y la mejora metabólica.

Este proceso ayuda a aumentar la sensibilidad a la insulina y a proteger las células frente al estrés oxidativo. Incluso tiene efectos beneficiosos directos sobre el corazón.

El ejercicio físico es un buen tratamiento contra la hipertensión. / FREEPIK

Sin embargo, comer justo después de entrenar puede frenar estos efectos. Sobre todo si se consumen carbohidratos de rápida absorción, el cuerpo cambia rápidamente de modo reparación a modo almacenamiento, retrasando así la eliminación de la grasa.

Esto implica que parte de los beneficios del ejercicio físico se reducen. Un gesto tan habitual como comer inmediatamente después puede estar limitando los resultados que se buscan.

Y por todo esto, el especialista en cardiología recomienda esperar entre 45 y 60 minutos antes de ingerir alimentos. Un margen que permite que el organismo continúe trabajando en la regeneración celular y en el equilibrio hormonal.

Ahora bien, Aurelio Rojas matiza que en entrenameintos intensos o en deportistas, comer antes sí que puede ser necesario. Tenlo en cuenta si perteneces a uno de estos colectivos, aunque recuerda que para la mayoría de personas, el timing puede suponer un cambio fundamental en tu salud.