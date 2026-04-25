Júlia Farré, nutricionista: "No hay que obsesionarse con la báscula. Pesarse siempre es un boicot"

La nutricionista Júlia Farré lo tiene claro: no podemos vivir por y para la báscula. Es una obsesión que puede boicotear lo que debe ser el objetivo de una vida saludable: alcanzar una alimentación óptima y realizar entrenamientos que ayuden a nuestro cuerpo.

En este sentido, la experta asegura que simplemente con hacer dieta y ejercicio puede no ser suficiente para perder peso. El problema de ello es que muchas veces no se tiene en cuenta el 'cómo', y eso al final acaba siendo lo más importante en una rutina.

Por ejemplo, Júlia asegura que realizar más cardio no ha de ser siempre la solución para perder peso. Y es que al final es un error común: cree que la cantidad de cardio que se realiza va directamente vinculada al peso que se perderá.

Esto no siempre es así y la razón es bien simple: el cuerpo se adapta al modelo de ejercicio y no siempre se va a perder más grasa. Por lo tanto, lo ideal es cambiar el enfoque de entrenamiento, no simplemente alargar las sesiones del mismo.

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La nutricionista indica que los entrenamientos de fuerza son también fundamentales, sobre todo a partir de cierta edad en los que se empieza a perder masa muscular. Por eso, sugiere entrenamientos con pesas y de resistencia, buscando así mantener músculo y quemar más calorías incluso en reposo.

Además, señala que hacer dieta no es solo comer menos. No es cuestión de restringir la ingesta todo lo que se pueda, sino de asegurarse que se obtienen las suficientes proteínas así como energía. Comer mal puede poner al cuerpo en 'modo ahorro' y eso frena la pérdida de peso.

Si a pesar de todo una persona nota que no pierde peso, la conclusión de Júlia es bien clara: hay algo que se está haciendo mal. Puede que falten ejercicios de fuerza, un mejor equilibrio en la dieta o que el cuerpo se haya adaptado ya al modelo de trabajo. Pero algo falla, definitivamente.

Así que ya sabes, si sientes que por algún motivo tu pérdida de peso se ha detenido, puede que sea el momento de revisar tu modelo de trabajo y alimentación. Porque si no estás perdiendo peso, el problema no es que no te esfuerces… es que algo en tu estrategia está fallando.