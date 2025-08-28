Los Juegos Olímpicos llegan al Extreme Barcelona

Todo a punto para una nueva entrega del Extreme Barcelona. Del 5 al 7 de septiembre de 2025, la capital catalana volverá a ser el epicentro de los mejores deportes urbanos, con el mejor cartel de atletas internacionales hasta la fecha.

Como siempre, el Parc del Fòrum se llenará con todo lo necesario para disfrutar del mejor scooter, skateboard, freestyle trampoline y basket 3×3, ya sea en sus open parks como en las competiciones oficiales, que este año contarán con cuatro deportistas olímpicos.

José ‘Maligno’ Torres

Jose Maligno Torres / SPORT.es

Uno de los viejos conocidos del Extreme Barcelona está de vuelta, esta vez como campeón olímpico. El argentino José Torres Gil, conocido como “Maligno”, logró una hazaña sin precedentes en el Central Park de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde se consagró campeón olímpico con una primera ronda casi perfecta, alcanzando los 94.82 puntos con lo que fue una puntuación récord.

A pesar de tener una segunda pasada sólida (92.12), fue su primer intento el que lo catapultó a lo más alto del podio logrando hacer historia por partida doble: esta medalla dorada no solo fue la primera para Argentina en París 2024, sino también la primera en BMX Freestyle en la historia del país sudamericano.

Kieran Reilly

Kieran Reilly / SPORT.es

El principal rival en la medalla de oro más maligna de París 2024 fue Kieran Reilly, que tras triunfar en el Extreme Barcelona 2024 con la victoria en BMX Park, volverá este año a por más e intentar sumar su triplete particular, ya que también ganó el Extreme Barcelona de 2022. El británico era debutante olímpico en París, pero dejó boquiabiertos a jueces y espectadores con un segundo intento de 93.91 puntos tras una rutina cargada de trucos técnicamente complejos y ejecuciones limpias que le valió la medalla de plata. Aunque no alcanzó la puntuación de Maligno, su actuación podría haber ganado perfectamente el oro, convirtiendo la final en la capital parisina en una de las competiciones de mayor nivel y más igualadas de la historia.

El primer atleta en aterrizar un Triple Flair en BMX vuelve ahora a Barcelona en busca de la triple corona, ya que ya se impuso en las ediciones de 2022 y 2024 del Extreme Barcelona.

Lara Lessmann

Lara Lessmann / SPORT.es

A sus 25 años, la alemana Lara Lessmann es una de las grandes estrellas mundiales del BMX. Con tan solo 17 años, Lessmann saltó a la fama al ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Ciclismo Urbano en Chengdu (China). Un año después, en 2018, se colgó el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, aunque su gran experiencia olímpica llegó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la cita nipona, la alemana terminó en la sexta posición de BMX freestyle, firmando una gran posición en el estreno de la modalidad en los Juegos Olímpicos.

Tras lograr grandes resultados alrededor del mundo, Lara Lessmann llega a este Extreme Barcelona con el gran objetivo de lograr por fin la victoria y mejorar la segunda posición que logró el año pasado.

Richard Tury

Richard Tury / SPORT.es

Pero la presencia olímpica en el Parc del Fòrum no será cosa solamente de las bicis y el BMX, ya que también habrá la presencia de un skater con pasado en los Juegos Olímpicos. Richard Tury hizo historia al convertirse en el primer skater de Eslovaquia en formar parte de unos Juegos Olímpicos en la modalidad de skate, una participación que terminó con un meritorio quinto puesto en street de París 2024. Un rostro más que conocido en el circuito de skateboard volverá a Barcelona para intentar lograr lo que todavía le falta a su amplísimo palmarés: la medalla de oro en el Extreme Barcelona. El skater eslovaco acumula varias preseas de plata y bronce, pero todavía no se ha subido a lo más alto del podio de la ciudad condal.