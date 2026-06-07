Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Multas Guardia CivilMadrid - TenerifePlayoffs Liga EndesaEnrique Riquelme KloppLiga FuturesHorarios Playoffs ascenso PrimeraBarça - Bidasoa HorarioMarc CasadóHorario Carrera MotoGPCarrera F1 GP MónacoHorario Europa - CeltaValor de mercado BarçaHorario final Roland GarrosUCAM Murcia - BarçaNava - Barça balonmanoEtapa 8 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesSpotifyCalculadora MundialCuándo juega EspañaPróximo torneo Rafa JódarNoticias BarçaElecciones Real MadridCuándo pelea TopuriaGuardiolaJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Graviteo
instagramlinkedin

SALUD

Judit Mascó (56 años): "Hago yoga, pilates, ejercicios cardiovasculares y desde hace cuatro años, también practico Total Barre"

La supermodelo catalana ha explicado cuál es su rutina de entrenamiento para mantenerse en forma

Judit Mascó, modelo y presentadora de televisión.

Judit Mascó, modelo y presentadora de televisión.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Judit Mascó (Barcelona, 1969) es supermodelo y presentadora. La catalana ha desfilado para diseñadores como Armani, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Loewe, Valentino, Anne Klein o Max Mara, entre otros.

Además, Mascó ha participado en campañas publicitarias de firmas tan reconocidas como Mango, Swarovski y Majestic. También es conocida internacionalmente por ser portada de Sports Illustrated y la única modelo española en ser portada de Vogue USA.

En este sentido, ha formado parte de diferentes ediciones de Elle, Glamour, New Woman, Marie Claire y Telva. En esta última revista, Judit Mascó explicó cuál era su rutina deportiva para mantenerse en forma.

Judit Mascó, durnate la gala

Judit Mascó, durnate la gala / Valentí Enrich / Dani Barbeito

La supermodelo resaltó en Telva la importancia de sentirse bien física y mentalmente: "Si tú estás activa y con buena energía, esto lo transmites a modo de belleza".

Asimismo, la clave es una buena alimentación junto a una rutina de ejercicio con deporte moderado: "Hago yoga, pilates, ejercicios cardiovasculares y desde hace cuatro años, también practico Total Barre".

Esta rutina fitness es esencial para su rutina diaria, empezando y acabando el día con 5 minutos de estiramientos de yoga. Al respecto, Mascó propone unos estiramientos fáciles y accesibles para todos los públicos.

"Si te levantas con rigidez y malestar de espalda, ponte de 4 patas encima de una toalla o esterilla, haz 4 o 5 posiciones del gato curvando la espalda y estirándola después (observa los movimientos que hacen los animales), y después estiras un brazo hacia el cielo mirando siempre la mano, y bajas haciendo torsión abajo en diagonal, 3 o 4 veces. Y acabas recostándote en el suelo", afirma al citado medio.

Noticias relacionadas y más

En redes sociales, la supermodelo barcelonesa también comparte fotografías y vídeos haciendo rutas de senderismo. Las caminatas en entornos naturales son un ejercicio cardiovascular ideal para entrenar y reducir el estrés.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Casadó ya ha decidido
  2. Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
  3. Multas entre 600 y 12.000 euros para los conductores que repostan a 1 euro el litro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  4. Míchel le puede hacer un favor al Barça con Ter Stegen
  5. Mateu Alemany prepara una venta dolorosa: los candidatos a abandonar el Atlético de Madrid
  6. UCAM Murcia - Barça, en directo hoy: resultado del partido del play-off de la Liga Endesa, en vivo
  7. Grimaldo, seguido por el Barça, podría salir del Leverkusen por solo 10 millones
  8. Marc Valiente: 'Me costó mucho tomar la decisión de salir de la zona de confort del Barça

Judit Mascó (56 años): "Hago yoga, pilates, ejercicios cardiovasculares y desde hace cuatro años, también practico Total Barre"

Judit Mascó (56 años): "Hago yoga, pilates, ejercicios cardiovasculares y desde hace cuatro años, también practico Total Barre"

Cuando los camiones de cromos necesitan escoltas armados: el ‘boom’ mundial del álbum de Panini

Cuando los camiones de cromos necesitan escoltas armados: el ‘boom’ mundial del álbum de Panini

Ibragimov obra la venganza perfecta ante Hooi y recupera el cinturón del peso ligero en WOW 31

Ibragimov obra la venganza perfecta ante Hooi y recupera el cinturón del peso ligero en WOW 31

España, charla arbitral y baño de masas en Chattanooga todavía sin Lamine, Nico ni Víctor Muñoz

España, charla arbitral y baño de masas en Chattanooga todavía sin Lamine, Nico ni Víctor Muñoz

Cristina Giner, profesora de yoga: "Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día"

Cristina Giner, profesora de yoga: "Deberíamos hacer como los gatos y los perros al despertar para empezar bien el día"

Entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal confirma las excepciones a la prohibición de enterrar mascotas por cuenta propia

Entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal confirma las excepciones a la prohibición de enterrar mascotas por cuenta propia

Elecciones del Real Madrid, en directo: escrutinio de votos y resultados de Florentino y Enrique Riquelme, en vivo

Elecciones del Real Madrid, en directo: escrutinio de votos y resultados de Florentino y Enrique Riquelme, en vivo

El 1x1 de las perlas del futuro de la España sub'17

El 1x1 de las perlas del futuro de la España sub'17