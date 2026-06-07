SALUD
Judit Mascó (56 años): "Hago yoga, pilates, ejercicios cardiovasculares y desde hace cuatro años, también practico Total Barre"
La supermodelo catalana ha explicado cuál es su rutina de entrenamiento para mantenerse en forma
Judit Mascó (Barcelona, 1969) es supermodelo y presentadora. La catalana ha desfilado para diseñadores como Armani, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Loewe, Valentino, Anne Klein o Max Mara, entre otros.
Además, Mascó ha participado en campañas publicitarias de firmas tan reconocidas como Mango, Swarovski y Majestic. También es conocida internacionalmente por ser portada de Sports Illustrated y la única modelo española en ser portada de Vogue USA.
En este sentido, ha formado parte de diferentes ediciones de Elle, Glamour, New Woman, Marie Claire y Telva. En esta última revista, Judit Mascó explicó cuál era su rutina deportiva para mantenerse en forma.
La supermodelo resaltó en Telva la importancia de sentirse bien física y mentalmente: "Si tú estás activa y con buena energía, esto lo transmites a modo de belleza".
Asimismo, la clave es una buena alimentación junto a una rutina de ejercicio con deporte moderado: "Hago yoga, pilates, ejercicios cardiovasculares y desde hace cuatro años, también practico Total Barre".
Esta rutina fitness es esencial para su rutina diaria, empezando y acabando el día con 5 minutos de estiramientos de yoga. Al respecto, Mascó propone unos estiramientos fáciles y accesibles para todos los públicos.
"Si te levantas con rigidez y malestar de espalda, ponte de 4 patas encima de una toalla o esterilla, haz 4 o 5 posiciones del gato curvando la espalda y estirándola después (observa los movimientos que hacen los animales), y después estiras un brazo hacia el cielo mirando siempre la mano, y bajas haciendo torsión abajo en diagonal, 3 o 4 veces. Y acabas recostándote en el suelo", afirma al citado medio.
En redes sociales, la supermodelo barcelonesa también comparte fotografías y vídeos haciendo rutas de senderismo. Las caminatas en entornos naturales son un ejercicio cardiovascular ideal para entrenar y reducir el estrés.
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