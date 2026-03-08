Juanito Oiarzabal, exalpinista (69 años), sobre los ochomiles: "Son más arriesgados que estar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial"

Juanito Oiarzabal, la primera gran referencia española del alpinismo extremo, charló en 'El Larguero' y dejó frases para el recuerdo: "Es más arriesgado subir ochomiles que estar en las trincheras de la Primera Guerra Mundial", lo que queda en el ambiente no es la épica, sino la cruda realidad de un deporte que se mide en metros… y en ausencias.

El montañista vasco, Sebastián Álvaro y Javier Álvaro pasaron por "El Larguero" para presentar "Oiarzabal, entre Juan y Juanito", un documental que llega con material inédito, años de rodaje y una idea tan incómoda como necesaria: arriba no se compite, se sobrevive.

Oiarzabal no es una voz cualquiera. Es la sexta persona en el mundo que completó las 14 montañas de más de 8.000 metros y, además, el tercero en hacerlo sin oxígeno embotellado. Un currículum que, sin embargo, no le protege del recuerdo. Porque en esa misma conversación aparece el reverso del mito: un edema pulmonar y una embolia en el Dhaulagiri que le dejaron secuelas y medicación desde entonces; la certeza de que "a partir de los 7.000 metros ya noto que no voy como antes"; y una factura física que impresiona incluso a quien cree haberlo visto todo: la amputación de los 10 dedos de los pies.

En ese inventario también caben nombres propios que pesan como una mochila mojada, como la muerte de Alberto Zerain, y una crítica que atraviesa el presente del alpinismo: el rechazo a "en lo que se ha convertido" con las expediciones comerciales.

Sebastián Álvaro, que conoce la montaña con mirada de cronista y de superviviente, llevó la charla al lugar donde la estadística deja de ser un número. El K2, 8.611 metros, ese colmillo del Karakórum que no perdona.

Imagen del Everest / ARCHIVO

Recordó que Juanito estuvo "al filo" cuatro veces en esa montaña y que, por encima de 8.300 metros, todo se vuelve definitivo. "Sabíamos a qué jugábamos", admitió, antes de soltar un dato que explica por qué el documental arranca con un golpe en el estómago: en aquellos años, "si llegabas a la cumbre, uno de cada nueve no bajaba al campo base".

La escena clave, según relató, se sitúa en 1994: la primera vez que, literalmente, pagan el precio con un compañero. De ahí sale la frase que debería estar escrita en cada cartel de “cumbre asegurada”: "No hay ninguna cumbre que valga ese precio".

Imagen del K2 / ARCHIVO

Javier Álvaro, director del proyecto, remata el marco con la comparación que abre la cinta, pronunciada por Eneko Pou: estadísticamente, subir ochomiles resulta más peligroso que aquellas trincheras. Manu Carreño aportó la cifra que sostiene la provocación: entre un 12% y un 15% de mortalidad en quienes intentaban el K2.

"Luego tú vas sumando", avisó Sebastián: ochomiles con un 9% o 10% de letalidad y una carrera que aspira a 14… o más. Por eso él mismo dejó caer el título alternativo que define a Oiarzabal mejor que cualquier póster: "Juanito, el superviviente".