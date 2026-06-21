Juan del Val (55 años): "Cada mañana cuando rompo el ayuno, desayuno una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, un vaso de agua muy fría y, después, un café solo"

A sus 55 años, Juan del Val atraviesa una etapa especialmente positiva tanto en lo profesional como en lo personal. El escritor, colaborador habitual de televisión y uno de los rostros más reconocibles de programas como 'El Hormiguero' o 'El Desafío', ha conseguido además una notable transformación física que no ha pasado desapercibida.

En los últimos meses, el madrileño ha compartido algunos detalles de un cambio con el que ha logrado perder 14 kilos, apostando por una combinación de alimentación controlada y ejercicio físico. Más allá de la pérdida de peso, el objetivo ha sido mejorar su composición corporal y ganar masa muscular.

Para conseguirlo, Juan del Val ha introducido varios cambios en su rutina diaria. Entre ellos, una mayor presencia de proteínas en su dieta, una reducción de determinados hidratos de carbono y, en algunas etapas concretas, la práctica del ayuno intermitente.

A esto se suman los entrenamientos de fuerza y el hábito de mantenerse activo a lo largo del día, dos pilares que considera fundamentales dentro de su proceso.

Pero más allá de su rutina de entrenamiento, Juan del Val también cuida al detalle la primera comida del día. Tras varias horas de ayuno nocturno, apuesta por un desayuno sencillo, sin artificios y fácil de preparar, una fórmula que le permite afrontar la mañana con energía sin renunciar a la sensación de ligereza.

Juan del Val 2 / SPORT

Su elección habitual combina una rebanada de pan con jamón york y queso fresco, acompañada de un vaso de agua muy fría y un café solo. Una mezcla equilibrada que aporta hidratos de carbono, proteínas y ese extra de activación que muchos buscan nada más empezar la jornada.

No resulta extraño si se tiene en cuenta la estrecha relación que siempre ha mantenido con el deporte. Desde joven practicó disciplinas como el judo y el boxeo, y con el paso de los años llevó su preparación física a otro nivel.

De hecho, ha completado 10 maratones y tres pruebas Ironman, uno de los desafíos más exigentes del deporte de resistencia, que combina 3,8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de ciclismo y una maratón completa de 42,2 kilómetros.