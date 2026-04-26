Juan Ruiz López, entrenador personal: "El error más común es la postura"

Mantenerse en forma no siempre es sencillo en un contexto marcado por el ritmo acelerado del día a día. La falta de tiempo o la dificultad para acudir al gimnasio hace que muchas personas abandonen la actividad física. Sin embargo, el entrenador personal Juan Ruiz López asegura que es posible mantenerse activo sin necesidad de grandes instalaciones ni rutinas complicadas.

El especialista explica que uno de los errores más comunes cuando se entrena está relacionado con la técnica. Problemas de postura, como no mantener la espalda en posición neutra o permitir que las rodillas se desplacen hacia el interior al realizar ejercicios de pierna, pueden reducir la eficacia del entrenamiento e incluso llevar a lesiones.

También es frecuente elegir mal los ejercicios, centrando el trabajo únicamente en las zonas del cuerpo que más interesan desde el punto de vista estético y descuidando otros grupos musculares importantes para la salud.

Más allá de la técnica, el entrenador insiste en la importancia de diferenciar entre entrenar y simplemente mantenerse activo. En su opinión, lo ideal sería dedicar entre tres y cuatro días a la semana a realizar ejercicio con cierta intensidad, reservando alrededor de una hora por sesión. No obstante, subraya que la constancia es más importante que la perfección.

Además del entrenamiento estructurado, Ruiz López destaca la importancia de aumentar el movimiento en la vida cotidiana. Caminar más o sustituir el ascensor por las escaleras son pequeños gestos que pueden marcar la diferencia.

En cuanto a las rutinas domésticas, el entrenador recomienda ejercicios básicos que pueden realizarse sin equipamiento, como sentadillas, flexiones apoyadas en una pared o mesa, puentes de glúteo, etc. Si se dispone de espacio exterior, actividades como correr o trotar también pueden complementar el entrenamiento.

La falta de material tampoco debería ser una excusa; objetos cotidianos como mochilas cargadas con libros, botellas de agua o toallas pueden servir para añadir resistencia a los ejercicios. Y para quienes quieran invertir un poco más, materiales económicos como bandas elásticas, una esterilla o un par de mancuernas son muy útiles.

En definitiva, el mensaje del entrenador es claro: mantenerse activo no requiere grandes recursos, sino constancia, buena técnica y la incorporación de pequeños hábitos saludables en la rutina diaria.