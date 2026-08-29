Juan Ruiz López, entrenador: "El boxeo es el combo definitivo de cardio y fuerza recomendado por la ciencia para disparar tu rendimiento y autoestima"

Tras años de pasar del cardio extremo a la obsesión por las pesas, muchas mujeres aprendieron por las buenas que el equilibrio entre ambas es la verdadera clave para envejecer bien. Si te faltan días en la semana para agendar pesas y cardio por separado, la solución no es elegir uno, sino buscar una disciplina que los integre.

Juan Ruiz López, entrenador especializado en rendimiento deportivo, señala al boxeo y sus variantes como la opción más completa: exige coordinación, potencia la fuerza y dispara las pulsaciones mediante movimientos explosivos. Más allá del beneficio físico, pegarle al saco ofrece algo igual de potente: un chute inmediato de seguridad personal y autoestima.

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El boxeo y sus grandes beneficios

Entrenar a base de puñetazos y patadas —ya sea en boxeo tradicional, BodyCombat o disciplinas similares— tiene un impacto brutal en el físico. Como señalan los entrenadores de GOfit, mantener la frecuencia cardíaca arriba durante toda la sesión asegura un consumo calórico altísimo mientras se trabaja la resistencia.

Pero no es solo cardio: al golpear se involucra casi cada músculo del cuerpo, esculpiendo especialmente los brazos, la espalda, el core y las piernas. ¿Lo mejor? Exige tanta atención a la técnica que no deja espacio para pensar en los problemas cotidianos, convirtiéndose en una vía de escape impecable para soltar tensiones y despejar la mente.

Atléta híbrido, lo más frecuente este 2026

Durante años hemos vivido instalados en los extremos: o te encerrabas a levantar pesas en la sala de musculación o te matabas a sudar haciendo solo aeróbico. Por suerte, esa brecha se está cerrando. La tendencia del momento apunta de lleno hacia la figura del atleta híbrido, un concepto que busca trabajar el cuerpo de manera completa y sin dejarse nada por el camino.

Como bien señala el experto Juan Ruiz, la clave está en desarrollar la fuerza y la resistencia al mismo tiempo, sin descuidar la flexibilidad. Fenómenos como HYROX —donde se intercalan ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de fuerza de alta intensidad— demuestran hacia dónde va el fitness actual.

Para quienes buscan esa misma filosofía mixta dentro del gimnasio sin meterse en una competición oficial, las clases colectivas inspiradas en boxeo y artes marciales son, sin duda, la alternativa más cañera y equilibrada.

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Haciendo este tipo de cosas, sin duda tendremos el mejor combo para que encontremos el equilibrio ideal entre el cardio y la fuerza, por lo que creo que es momento perfecto para saber lo que debemos de hacer de cara a lo que queda de año, que como comprenderás no es demasiado.