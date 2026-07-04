Juan Martín, experto en entrenamiento: "No le tengas miedo a los hidratos ni a las grasas"

Juan Martín defiende una idea muy directa en una nueva entrevista con Men's Health: ni los hidratos ni las grasas son enemigos por sí mismos. El problema, según explica, no está en demonizar grupos de alimentos, sino en aprender a meterlos en la cantidad y el contexto adecuados para el objetivo de cada persona.

Hidratos sin culpa

El entrenador insiste en que los hidratos de carbono aportan energía inmediata y que no hay motivo para tratarlos como si fueran el gran obstáculo del cambio físico. De hecho, considera un error habitual eliminarlos por completo o reducirlos tanto que luego falte combustible para entrenar, rendir o mantener el apetito controlado.

Para él, el problema no es el hidrato en sí, sino cuánto se come y en qué momento. También pide quitarle el estigma a las grasas. Recuerda que forman parte de una alimentación equilibrada y que ayudan a construir desayunos más saciantes y sostenibles.

Pan, pastas y arroz son alimentos ricos en hidratos de carbono. / FdV

Su enfoque no es recortar por recortar, sino repartir bien los macronutrientes para que la dieta sea útil y fácil de mantener. El experto señala que en su desayuno no faltan los hidratos. Su lógica es que la primera comida del día debe ser saciante, dar energía y ayudar a llegar mejor al resto de la jornada.

Por eso valora opciones como avena, pan integral, fruta o incluso patata cocida u horneada, siempre acompañadas de una fuente de proteína. Martín cree que muchas personas fallan porque convierten ciertos alimentos en “prohibidos” y luego no logran sostener la dieta en el tiempo.

Un error muy común

En lugar de extremismos, propone aprender a medir raciones y adaptar la alimentación al objetivo real, ya sea perder grasa, ganar músculo o simplemente comer mejor. Su mensaje es que no hace falta comer con miedo, sino con criterio.

Los hidratos dan energía y las grasas ayudan a hacer la dieta más completa, así que ambos pueden encajar perfectamente en un plan bien diseñado. Lo importante es la cantidad, la calidad y el contexto, no la prohibición automática. Por eso insiste en que una alimentación útil no es la más rígida, sino la que mejor se adapta a la persona.