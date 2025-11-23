Juan Heredia conquista la épica primera Backyard Tarragona tras 180 kilómetros

La primera edición de la Backyard Tarragona ya forma parte de la historia del trail catalán. Lo hace con un estreno tan épico como gélido, con una noche que puso a prueba la resistencia y la cabeza de los 140 participantes que se dieron cita en este exigente formato: vueltas de 6,7 kilómetros cada hora, sin descanso real y con eliminación directa para quien no regrese a tiempo a la salida de la siguiente.

La madrugada del 23 de noviembre se convirtió en la gran protagonista de la carrera. Un frío penetrante, mucho más duro de lo previsto, provocó una caída constante de corredores a lo largo de las primeras horas. A medida que la temperatura descendía, el pelotón se deshacía vuelta a vuelta. Solo 33 valientes lograron completar las diez primeras vueltas —67 kilómetros—, alcanzando así el simbólico amanecer que muchos habían marcado como su primer gran objetivo.

Con la llegada del día, el ambiente se volvió más amable, pero el desgaste físico ya era evidente. El circuito preparado por el Club Natural DFN seguía acumulando kilómetros en las piernas de los supervivientes mientras las horas dibujaban un escenario cada vez más selectivo.

El desenlace, como suele ocurrir en las Backyard, fue un ejercicio de resistencia pura. Cuatro corredores alcanzaron la vuelta 23 en solitario. De ellos, dos se quedarían por el camino en apenas dos vueltas. Primero fue Mohamed Jaadi, que decidió detenerse al completar la vuelta 25. Había superado su mejor registro personal y arrastraba molestias derivadas de una lesión de rodilla en recuperación.

La salida de la Backyard Tarragona / IVAN ESPALLARGAS

La gran sorpresa del día fue, sin embargo, la eliminación de Eric Priego. Con un histórico previo de 60 vueltas, partía como uno de los máximos aspirantes a levantar la espada del vencedor. Pero cuando sonaron los avisos para tomar la salida de la vuelta 26, Priego no apareció en la explanada. Minutos después se supo la causa: en uno de los microsueños de minuto y medio que realizaba entre vueltas, se quedó dormido… más de media hora. Un final tan inverosímil como cruel para uno de los favoritos.

Así llegaron a la vuelta 26 solo dos nombres: Javier Lozano y Juan Heredia. Lozano, muy sólido hasta entonces, empezó a sufrir problemas estomacales que le impidieron mantener una correcta nutrición. El desgaste terminó pasándole factura y no consiguió completar a tiempo la vuelta 27.

Heredia, sorprendido por el abandono de su último rival, ya no necesitó seguir corriendo. Con más de 180 kilómetros acumulados y el cansancio dibujado en el cuerpo pero una sonrisa enorme en el rostro, se proclamó vencedor de esta primera Backyard Tarragona.

Margarita Mateu ganó la prueba femenina

La categoría femenina también dejó historias potentes en esta primera Backyard Tarragona. Aunque el formato premia la resistencia absoluta sin distinción entre hombres y mujeres, el rendimiento de muchas corredoras dejó un listón muy alto para futuras ediciones.

Entre ellas brilló con luz propia Anna Madurell, que completó 15 vueltas, alcanzando los 102,47 km después de 15 horas de esfuerzo continuado. La corredora explicó en sus redes sociales que la prueba la llevó “al límite”, especialmente por el frío nocturno y el desgaste acumulado, pero destacó el aprendizaje y la lucha interna como su principal victoria. Madurell fue una de las protagonistas silenciosas de la carrera, manteniéndose sólida hasta el amanecer y gestionando la noche gélida con determinación.

En la clasificación general femenina de la temporada Backyard Catalunya —en la que se integran los resultados de las distintas ediciones—, Madurell aparece en 15ª posición, empatada con otras corredoras que también lograron 15 vueltas, entre ellas Vanessa Moreno, Denisa Oprinca o Queralt Vall.

Margarita Mateu, campeona en la categoría femenina / BACKYARD TARRAGONA

Por delante, el ranking lo lidera Cristina Bataller, con una impresionante marca de 26 vueltas, seguida por Margarita Mateu, que suma 24 y que además fue la mejor clasificada de la prueba de Tarragona con 16 vueltas y más de 107 kilómetros. Gemma Avellí (21 vueltas), Maribel Alfaro (19) y Carmen Palacín (19) completan el Top-5 general de la temporada.

Una primera edición que combina épica, frío extremo, giros inesperados y una dosis enorme de resistencia mental. Un estreno inolvidable para un formato que llega para quedarse en Tarragona.