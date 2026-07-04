Juan Ferrer, el hombre más fuerte de España: "Ser fuertes no es solamente una cosa para deportistas, cada vez es más necesario para todo el mundo"

Entrenar es algo que hasta hace solo unos años estaba solo asociado con aquellos que querían llevar su cuerpo a un nuevo nivel físico. No obstante, a día de hoy es una práctica cada vez más común, y Juan Ferrer, el hombre más fuerte de España, defiende en su podcast por qué es algo a lo que se deben sumar aún más personas.

Entrenar fuerza no va de competir: va de poder levantarte del sofá dentro de 30 años

En una conversación con Carlos Demattey, campeón europeo de powerlifting, este sostiene que entrenar no consiste solo en obtener un cuerpo musculado: tiene una relación directa con la calidad de vida de todas y cada una de las personas.

La relación es clara: una masa muscular sólida ayuda a mantener el cuerpo. "El trabajo de fuerza es absolutamente indispensable", enfatiza Demattey, y es algo que aplica a todas las personas sin excepción alguna.

Esta idea encaja con una realidad cada vez más repetida por entrenadores y especialistas: el trabajo de fuerza es una de las herramientas más importantes para conservar autonomía, movilidad y capacidad funcional con el paso de los años.

Y ahí es cuando tocan un problema que todavía persiste en la mentalidad de muchas personas: que entrenar está directamente relacionado con competir. Y no, entrenar es mucho más: es asegurarse un ticket para la futura independencia física.

"La calidad de vida, la longevidad, será levantarte del sofá con solvencia". Es otra frase demoledora del podcast que refleja una realidad: lo que hoy es algo muy sencillo, puede no serlo en el día de mañana si el cuerpo no está entrenado debidamente.

Asimismo, también tocan la parte mental y cómo tener 'buena cabeza' es indispensable a la hora de buscar una vida más sana. Porque precisamente, tener la mentalidad de que el trabajo físico es necesario es lo que hará que la persona persista en los entrenamientos.

Al final, ir al gimnasio no debe hacerse con el objetivo de transformar un cuerpo de la forma en la que lo han hecho Juan Ferrer o Carlos Demattey. Trabajar el cuerpo no tiene por qué limitarse a la estética ni al rendimiento llevado al extremo.

Así que si alguna vez has pensado que entrenar "no va contigo", quizá el problema está en cómo se ha vendido el gimnasio durante años. No se trata sólo de verse mejor ni de levantar más peso que nadie. Se trata de llegar dentro de 20, 30 o 40 años con un cuerpo capaz de seguir respondiendo cuando la rutina empiece a exigir más de la cuenta.