Juan Ferrer, del campo a tres veces hombre más fuerte de España: “Quiero saber si puedo arrastrar un avión”

Juan Ferrer no llegó al strongman por un camino convencional. Antes de arrastrar camiones, levantar piedras imposibles o competir contra algunos de los atletas más fuertes del mundo, fue un niño del Delta del Ebro que jugaba a mover sacos, piedras y carretillas junto a su abuelo. Después llegó el baloncesto, el gimnasio y un descubrimiento tardío, a los 28 años, que le cambió la vida: los deportes de fuerza.

Agricultor, divulgador y referente de una disciplina todavía de nicho en España, Ferrer atiende a SPORT para abrir la puerta de un mundo tan espectacular como exigente. Habla de sacrificio, de técnica, de redes sociales, de salud mental, de lesiones, de la falta de estructura del strongman y de un objetivo que resume perfectamente su forma de entender la vida: probar si es capaz de arrastrar un avión.

Juan, primero de todo, muchísimas gracias por atendernos en Diario SPORT. Es un placer hablar con un strongman de tantísimo nivel, en una disciplina que en España todavía es bastante de nicho. ¿Cómo estás?

Muy bien, muchísimas gracias también por recibirme. Para mí es un placer divulgar todo el tema de la fuerza, lo que hago, dónde voy y de dónde vengo.

Vamos a empezar por ahí. ¿De dónde vienes? ¿Cómo pasa un agricultor del Delta del Ebre a convertirse en el hombre más fuerte de España?

Yo creo que fue suerte. Dediqué mi vida deportiva a jugar a baloncesto, después lo dejé, tuve un aumento de peso muy grande y decidí apuntarme al gimnasio para parecerme a Arnold Schwarzenegger. Y allí, justamente en ese gimnasio, descubrí los deportes de fuerza.

A los 28 años descubro que hay gente que vuelca coches, que levanta piedras enormes… Vi aquello y le dije a mi entrenador: “Oye, yo quiero probar eso”. Y mi entrenador me dijo: “Mides 1,90, pesas ciento cuarenta y pico kilos, vienes del campo, de la agricultura… flojo no vas a estar. Pruébalo”. Lo probé y me enganché de la noche a la mañana. Fue un giro de vida completo hacia un objetivo: ser más fuerte.

¿Tu primera toma de contacto con los hierros fue ya con el strongman o empezaste como cualquier chaval que se apunta al gimnasio?

Yo vengo de pueblo y, en mi época, los chavales jugábamos a levantar sacos que tenían los abuelos por casa, piedras o a hacer actividades al aire libre. Dentro de eso también había juegos de fuerza. Pero realmente yo crecí, empecé a jugar a baloncesto y no sabía ni qué era una sentadilla, ni un peso muerto, ni un press banca. Nada que tuviera que ver con el gimnasio.

Hasta que me encontré en aquel gimnasio, donde la fuerza formaba parte de la filosofía del sitio. Ahí empezó todo.

¿Qué recuerdas de esos primeros instantes en el strongman?

Recuerdo estar entrenando, ver a mis compañeros hacer cosas y pensar: “Yo quiero hacer eso y voy a trabajar para conseguirlo”. Veía cómo levantaban ruedas, piedras enormes… y decía: “¿Cómo puede un ser humano hacer esto?”. Yo lo probaba y no podía.

Esa sensación de niño, de ver algo que te gusta, mezclada con la frustración de decir “yo no puedo”, es lo que engancha de los deportes de fuerza. Ves a gente haciendo cosas increíbles que tú puedes llegar a hacer, pero que de momento no puedes. Y tienes que empezar a trabajar.

EL CAMPO COMO PRIMER GIMNASIO

¿Se puede decir que el campo fue tu primer gimnasio?

Sí, totalmente. Yo diría que más que el campo, mi primer gimnasio fue mi abuelo. Era quien de pequeño me llevaba con él y me proponía esos retos de fuerza que se les proponen a los niños: “Ve y tráeme aquel cubo”, “ve y tráeme aquel saco”, “sígueme con este carretón”. Al final mi abuelo solo intentaba entretenerme hasta que llegara la hora de cenar, pero ahí empezó un poco el germen de todo esto.

Luego creces, el trabajo se va modificando y, aunque ahora el campo está bastante mecanizado, todavía hay muchos trabajos manuales. Eso te curte. Cuando estás en el campo y tienes que levantar una piedra para moverla, te curte. Cuando hace frío y estás a la intemperie muchas horas, te curte. Cuando hace mucho calor y no hay sombra, te curte.

Llega un momento en el que, cuando haces cosas muy difíciles, piensas: “Bueno, peor es estar ocho horas trabajando en el campo”. Entonces sí, ayuda. De hecho, cuando voy a competir a nivel internacional y me entero de que hay un agricultor entre los competidores, ya sé de entrada que va a ser de los buenos. Y normalmente es así.

¿Esa base del campo te da una fuerza distinta, más bruta, incluso en el agarre o en las manos?

Sí, pienso que sí. Los callos que tiene la gente que levanta hierros en las manos son de levantar pesas una o dos horas al día. Los callos que te dan ocho horas de azada son los buenos, los duros de verdad. Entonces, cuando te pones a hacer otras cosas, te das cuenta de que físicamente tienes una resistencia y una dureza que otra persona que viene de otros sectores no puede tener.

QUÉ ES SER STRONGMAN

Para mucha gente, el strongman sigue siendo una disciplina desconocida. ¿Cómo explicarías qué es una competición de strongman y qué significa ser strongman?

Hay dos cosas: qué es una competición de strongman y qué es ser strongman.

Una competición de strongman suele tener cinco pruebas de fuerza máxima y dinámica. Estamos acostumbrados a la halterofilia o al powerlifting, donde se levantan pesos en un sitio más estático. El strongman sale del gimnasio, sale de los discos, y busca a una persona lo más fuerte posible en muchos ejercicios diferentes: arrastrar un camión, volcar coches, levantar neumáticos, levantar piedras, levantar troncos por encima de la cabeza…

Podríamos decir que es el rey de los deportes de fuerza, porque es el que pide más características distintas al atleta.

Ser strongman es bastante más difícil. Cualquier persona puede ir a una competición de strongman a probar, pero ser strongman requiere 24 horas de sacrificio: entrenos, dieta y descanso. Todo llevado al extremo para tener un rendimiento deportivo excepcional.

Al final te piden hacer cosas que nadie puede hacer. Y para eso hay mucho trabajo que no se ve. No es solo entrenar. Cuando cierras el gimnasio y te vas a casa, también empieza el trabajo del strongman: ser campeón en la mesa y ser campeón en el descanso. Eso toca toda tu vida. No puedes desconectar, porque cuando desconectas empiezas a tirar a la basura el trabajo que has hecho antes.

¿Qué tiene este deporte que engancha tanto, sabiendo todos los sacrificios que exige?

En mi caso, la superación personal. Tener una piedra delante, no poder levantarla, trabajar un año y no levantarla, trabajar otro año más y al final poder levantarla.

Solemos competir contra nosotros mismos. Los entrenos son muy largos, las jornadas también, y si un atleta empieza queriendo ganarme a mí, posiblemente no lo consiga nunca. Lo que tiene que hacer es ir paso a paso, ganarse a sí mismo poco a poco. Llegará un momento en el que el nivel que haya obtenido le servirá para ganar a otros.

También hay un punto de locura. Te vas a dormir pensando en aquella piedra. Vas al gimnasio, la ves, la miras y piensas: “Ya te tocará algún día”. Es una mezcla de locura, de que te guste competir, de satisfacción personal y de querer evolucionar siempre. Cuando te fijas un objetivo, trabajas para lograrlo y lo logras, ya estás enganchado.

FUERZA, TÉCNICA Y EVOLUCIÓN

Mucha gente se queda con la imagen de un tío enorme moviendo pesos inhumanos. ¿Cuánto hay de fuerza pura y cuánto hay de técnica?

La fuerza bruta puede suplir una mala técnica, y una buena técnica puede suplir una falta de fuerza bruta. Lo ideal es encontrar una balanza: buena técnica con mucha fuerza. Ese es el match perfecto.

Normalmente, los que empiezan y siguen compitiendo son fuertes físicamente, así que muchas veces hay que trabajar más la técnica que la fuerza pura. Los grandes strongman del mundo cada vez son más profesionales. Buscan preparadores más técnicos, modifican su técnica, aplican estudios, nuevas maneras de entrenar… Si los referentes lo hacen, es porque la técnica también es muy importante.

¿Cómo ha evolucionado este deporte desde que empezaste?

Yo empecé hace unos diez años y ha habido una evolución bastante grande. Cuando yo empecé, levantar 300 kilos en peso muerto era algo que hacía muy poca gente. Hoy en día, cualquier chavalillo de 18 años levanta 300 kilos o más.

Ha entrado el mundo de la fuerza en España, hay grandes referentes a nivel mundial creando contenido y explicando todo esto, y eso ha hecho que se den muchos pasos hacia adelante en muy poco tiempo.

También ha cambiado el tipo de atleta. Cuando yo empecé era el reinado de los “dinosaurios”, como decimos nosotros: atletas de dos metros y 200 kilos. Ahora están dominando atletas más livianos, más estéticos físicamente, con más resistencia, aunque también tienen una fuerza desmesurada.

REDES SOCIALES Y VIDA REAL

¿Cómo de importantes han sido las redes sociales para el crecimiento del strongman?

A nivel informativo, son perfectas. Puedes saber cada día qué está haciendo el hombre más fuerte del mundo para ser como es. Para la gente que quiere empezar y para los atletas que ya estamos dentro, que queremos perfeccionar, es una herramienta muy buena.

Pero las redes sociales son un arma de doble filo. Solo se muestra lo que la persona quiere mostrar. A veces la gente cree que los atletas de fuerza ganamos mucho dinero porque mostramos lo que comemos, los viajes o las competiciones, y casi nunca es así. Muchos ingresos de grandes referentes vienen de patrocinios, marcas o contenido, no directamente del deporte.

Además, una persona no puede estar fuerte 24 horas al día, todo el año. Hay momentos en los que debes dejar de competir, momentos en los que estás bajo de ánimo, lesiones, bajadas de rendimiento… Las redes exprimen al máximo las carreras de los atletas. Parece que si haces un entreno ligero ya no vales para nada. Siempre tienes que hacer el máximo, y realmente no es así. Es un deporte de constancia, de ir día a día. Hay días muy buenos, pero también hay días muy malos. Normalmente se comparten solo los buenos.

¿Hoy en día es necesario tener presencia en redes para poder vivir de esto?

Sí, es totalmente necesario. En España, del deporte directamente, es imposible vivir. Es un hobby. Si te gusta, entrenas, compites y pagas para ir a competir.

Para poder seguir con todo esto están las redes sociales, la divulgación y, evidentemente, los patrocinios. Puedes ser muy bueno, pero si no te ve nadie, hoy no existes. Antes comprabas una revista y veías a los campeones de culturismo o de strongman. Hoy las marcas piden seguidores. Las redes sociales te atropellan.

Yo me lo he tomado como divulgación. Tengo la responsabilidad de enseñar qué es un strongman para que los que vengan detrás tengan a alguien que ya ha hecho esto. Me grabo no solo por una marca, sino para enseñar lo que estoy haciendo.

EL DÍA A DÍA DE UN STRONGMAN

¿Cómo es una semana de entrenamiento para ti?

Depende mucho del objetivo competitivo. Si está lejos, los entrenos bajan un poco. Entreno una hora y media, cinco días a la semana. No light, pero sí controlando los pesos, puliendo técnica y reforzando las partes en las que fallo: cardio, resistencia, velocidad, flexibilidad…

Cuando ya tienes una competición fijada, trabajas solo los movimientos y las pruebas que te van a pedir. Empiezas a mover peso todos los días, sube el volumen de entreno, hay días de doble sesión, se añaden estiramientos… Cada atleta, con los años, aprende lo que necesita.

Alrededor de cinco días a la semana se entrena tanto fuera de competición como en competición. En competición puede subir a cinco días con alguna doble sesión o incluso seis, con solo un día de descanso.

¿Cuántos meses al año estás en competición o en preparación?

Cuando empiezas, vas todos los meses a todo. Puedes competir durante todo el año porque puedes apuntarte en cualquier parte del mundo. Pero cuando maduras dentro del deporte te das cuenta de que el volumen no es una buena opción en los deportes de fuerza.

Hay que buscar retos que realmente te motiven. Compites, pero luego estás dos semanas destrozado. Llega un momento en el que no por competir más eres más fuerte. Al revés: te quemas y no progresas.

Ahora, después de diez años, selecciono más las competiciones. He ganado tres veces el campeonato del hombre más fuerte de España, el campeonato de Europa de arrastre y el campeonato del mundo de arrastre de camión. Compito unas tres veces al año, cuatro como mucho, salvo que salga algo especial. Creo que una buena medida para los strongman debería ser tres o cuatro competiciones al año.

LA CABEZA EN UN DEPORTE EXTREMO

En un deporte tan físico, ¿cuánto manda la cabeza?

La cabeza es súper importante. No te voy a decir que lo es todo, pero prácticamente. Tienes que asumir el peligro que tienes cuando entrenas. Sabes que si se te cae una rueda encima te puede romper la pierna, que si un coche se te vuelca encima se ha terminado. Son cosas que van más allá de una rotura fibrilar o un esguince.

Tener claro eso te ayuda a entrenar mejor, a tener la cabeza fría y a estar focalizado. Diría que la fortaleza mental es casi tan importante como la fortaleza física. Si no estás bien mentalmente, los entrenos no funcionan, la competición no funciona, no encajas bien una bajada de rendimiento, una pérdida o una lesión.

La frustración de estar lesionado es muy grande. Si no tienes equilibrio mental y fuerza emocional, es muy difícil llevarlo. Y más ahora con las redes sociales, porque tienes que estar ahí día a día. La gente no pone suficiente foco en estar fuerte mentalmente. De hecho, la mayoría de gente que conozco deja este deporte por tema mental, no por tema físico.

¿Ahí se decide también un campeonato?

Sí. La cabeza te hace dudar en ciertos momentos, te hace tomar malas decisiones. Un campeonato puede estar en esos dos segundos en los que no estás donde tienes que estar. En esa decisión de ir hacia la derecha o hacia la izquierda. En ese momento en el que miras a tu rival, porque también hay mucho juego psicológico detrás de la fuerza.

Tienes que tener las cosas claras y entender que una lesión, un mal día o una mala semana forman parte del proceso. Hay que asumirlo, pedir ayuda si hace falta y trabajar para que pase lo antes posible. Puedes ser muy fuerte físicamente, pero si la mente no te acompaña, es imposible.

EL NIVEL DE ESPAÑA Y EL FUTURO DEL STRONGMAN

El strongman sigue siendo un deporte de nicho en España. ¿Qué le falta para crecer?

Creo que le falta unión. El strongman es un deporte espectáculo en el que cualquiera puede montar una federación, una asociación o una competición aislada. Cada uno tiene su material, sus normas, y eso hace que no todos vayamos unidos.

No hablo solo de España, pasa a nivel internacional. Cuando nos juntamos el hombre más fuerte de Italia, el de España o el de Francia, hablamos de eso: de que hay muchas federaciones, de que no hay material homologado… Falta dar un paso todos juntos y trabajar por un objetivo común.

A nivel de espectáculo lo tenemos. Tú estás haciendo zapping, ves a una persona arrastrar un camión y te quedas a verlo. Cuando las competiciones de strongman se dan en televisión, la gente las ve. Falta organización y madurez. En España es un deporte relativamente nuevo.

¿Dónde está España respecto a las grandes potencias?

Como gran potencia actual pondría a Estados Unidos, también porque las grandes competiciones están allí. Después vendrían los ingleses, los islandeses y todo el norte de Europa. Son los que mandan ahora en el mundo de la fuerza.

Genéticamente son diferentes a los españoles, aunque ojo, porque los españoles estamos haciendo ruido. Cuando yo empecé, ver a un español competir a nivel internacional era muy difícil. Ahora vas a una competición y dicen: “Cuidado, que viene un español”. Somos muy buenos en pruebas como el arrastre de camión o transportar peso encima de la espalda. Hay pruebas que se nos dan muy bien y ahí hacemos daño.

Creo que estamos, a nivel mundial, en mitad de la tabla o un pelín por encima. Y dentro de unos años irá a más. A medida que gente joven practique este deporte, el nivel irá subiendo.

EL RETO DEL AVIÓN

¿Hay algún reto que te haría especial ilusión cumplir en los próximos años?

Tengo muchísimos retos, pero el más ambicioso y el que estoy persiguiendo es arrastrar un avión. Es un reto que se está trabajando y me haría muchísima ilusión.

Yo no sabía que podía arrastrar un camión. No sabía que podía hacer ciertas cosas. Ahora que estoy dentro y sé que puedo, quiero saber si puedo arrastrar un avión. Si tengo la suerte de probarlo y lograrlo, no sé qué será lo siguiente.

Y casi hay una parte de mí que dice: “Cuando lo pruebes, que no te salga”. Que tenga que entrenar un año a tope para lograrlo. Porque al final es eso lo que busco: la superación. Si lo logro, perfecto, pero dentro de mí necesitaré un avión más grande. Necesitaré algo más.

Si pudieras hablar con el Juan Ferrer que descubrió este deporte, ¿qué le dirías?

Que estudie. En mi caso, inglés, porque es lo que se necesita para triunfar en este deporte. Si ya supiera inglés, le diría que estudie física para saber cómo aplicar la fuerza, preparación física, nutrición, fisioterapia, anatomía… Que estudie, que progrese dentro del deporte con conocimientos.

Yo ahora estoy estudiando inglés, comunicación, marketing… Algo relacionado con el deporte para poder hacer un modo de vida de esto. Porque esto algún día se terminará. Igual ahora nos despedimos, me voy a entrenar, me rompo una pierna y se termina el strongman. Entonces, lo único que quedará serán los conocimientos.

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Le diría que de los cuatro primeros años que dediqué a entrenar como una bestia, hubiera sacado unas cuantas horas para estudiar.