Juan Antonio Martín, entrenador: "Para conseguir quemar más calorías y disminuir tu porcentaje de grasa, entrena fuerza y no le tengas miedo a las mancuernas"

Después del verano, muchas personas acuden al gimnasio para intentar compensar los excesos de las vacaciones. Más allá de la estética, hacer deporte es importante para el bienestar físico y mental. No obstante, reducir la grasa acumulada en la zona abdominal suele ser uno de los mayores desafíos.

En este contexto, el entrenador Juan Antonio Martín, experto en rutinas de entrenamiento para "eliminar barriga", ha explicado cuáles son los ejercicios más efectivos para conseguirlo. Según recoge la revista Woman, el experto advierte que la mejor manera de "eliminar esa grasa acumulada alrededor de tu cintura" no pasa por hacer clases de "spinning, pilates o yoga".

Al contrario, el preparador físico recomienda centrarse en los entrenamientos de fuerza. "Conseguirás acelerar tu metabolismo, quemar más calorías y, por lo tanto, acabar con esa grasa rebelde", asegura el entrenador. En redes sociales, Juan Antonio recuerda que "los michelines son grasa acumulada".

Durante el vídeo, publicado en su Instagram (@ntrenaonline), Martín recomienda desarrollar la masa muscular para perder peso: "Para conseguir quemar más calorías y disminuir tu porcentaje de grasa, entrena fuerza y no le tengas miedo a las mancuernas: son tus mejores aliadas para acelerar tu metabolismo y eliminar esos michelines que te amargan verano tras verano".

Además, insiste en que el ejercicio cardiovascular es menos importante. "Si crees que la clave para quemar grasa es correr más o pasar horas en la bici, te estás complicando la vida", afirma el divulgador. En este caso, el entrenador personal señala que hacer demasiado cardio puede ser contraproducente.

Abdominales / .

"El cardio solo quema calorías en el momento, pero si entrenas fuerza, tu metabolismo se vuelve más lento y terminas quemando menos. Además, hacer demasiado cardio puede hacerte perder músculo; y, si pierdes músculo, tu cuerpo gasta menos energía y te estancas", detalla el creador de contenido.

A este respecto, Juan Antonio Martín recomienda a sus seguidores un equilibrio de entrenamiento de fuerza, "para mantener músculo y acelerar tu metabolismo", con algo de cardio "como complemento, pero sin abusar". Por otro lado, para que sea más efectivo necesitas "comer lo necesario para que tu cuerpo queme grasa sin sentirse en modo supervivencia".

Mancuernas en un gimnasio / SPORT.es

Finalmente, el entrenador online advierte que "hacer abdominales no va a hacer que pierdas la barriga". La explicación es muy sencilla, no es posible tener una pérdida de grasa localizada. "Así que por muchos abdominales que hagas, si no estás en déficit calórico, no adelgazarás, y si lo haces, no será de una zona en concreto", sentencia.